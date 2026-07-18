El primer aniversario de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe fue recordado en el departamento Vera como una fecha de especial significado institucional. El senador provincial Osvaldo Sosa, quien presidió la primera sesión del cuerpo constituyente, realizó un balance del proceso y destacó la importancia del trabajo desarrollado durante el debate.
A un año de la Reforma Constitucional, Sosa destacó el trabajo colectivo del departamento Vera
Al cumplirse un año del inicio de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, el senador provincial Osvaldo Sosa realizó un balance del proceso y destacó el protagonismo que tuvo el departamento Vera en el debate. El legislador valoró la participación de un equipo de asesores y el trabajo conjunto que permitió incorporar propuestas al texto definitivo de la nueva Carta Magna provincial.
Para el legislador, se trató de "un hecho histórico", tanto por la metodología implementada durante la Convención como por el nivel de participación alcanzado y la cantidad de propuestas que fueron presentadas desde distintos sectores de la sociedad.
Sosa consideró que el proceso permitió generar un ámbito de intercambio en el que se abordaron temas vinculados a derechos y a la organización institucional de la provincia, a partir de consensos construidos entre los distintos actores involucrados.
El valor del consenso y la participación
Al analizar la experiencia, el senador sostuvo que el resultado fue posible gracias al trabajo de un equipo que, en muchos casos desde un rol poco visible, realizó aportes técnicos y políticos para enriquecer el debate constitucional.
En ese sentido, destacó la importancia de haber escuchado a representantes de distintos sectores del departamento y de la provincia, con el objetivo de recoger inquietudes y transformarlas en propuestas concretas para la nueva Constitución.
Según expresó, el proceso incluyó aciertos y dificultades, pero permitió consolidar una dinámica de trabajo basada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos.
El aporte del departamento Vera
Uno de los aspectos que Sosa puso especialmente en valor fue la participación del departamento Vera durante la Convención. Recordó que, por iniciativa de su equipo, más de 30 asesores colaboraron de manera desinteresada en la elaboración de propuestas.
De acuerdo con lo señalado por el legislador, muchas de esas iniciativas fueron finalmente incorporadas al texto definitivo de la nueva Constitución Provincial, reflejando el aporte realizado desde el norte santafesino al proceso de reforma.
Finalmente, Sosa manifestó que los resultados obtenidos fortalecen la expectativa de continuar trabajando de manera conjunta. "Los resultados alimentan la esperanza de consolidar el equipo para seguir trabajando, aportando ideas y potenciando las inquietudes que permitan continuar generando las condiciones que mejoren la calidad de vida de nuestra gente", concluyó.