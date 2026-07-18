Primer aniversario

A un año de la Reforma Constitucional, Sosa destacó el trabajo colectivo del departamento Vera

Al cumplirse un año del inicio de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, el senador provincial Osvaldo Sosa realizó un balance del proceso y destacó el protagonismo que tuvo el departamento Vera en el debate. El legislador valoró la participación de un equipo de asesores y el trabajo conjunto que permitió incorporar propuestas al texto definitivo de la nueva Carta Magna provincial.