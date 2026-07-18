Departamento San Justo

Más de $23 millones para obras y equipamiento en escuelas de Marcelino Escalada y Gobernador Crespo

Dos establecimientos educativos del departamento San Justo recibieron aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe por más de 23 millones de pesos. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura en Marcelino Escalada y a la compra de equipamiento para un taller de educación manual en Gobernador Crespo.