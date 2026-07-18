En el marco de una recorrida por distintas localidades del departamento San Justo, el senador provincial Rodrigo Borla hizo entrega de aportes del Ministerio de Educación destinados a mejorar las condiciones edilicias y el equipamiento de dos instituciones educativas.
Más de $23 millones para obras y equipamiento en escuelas de Marcelino Escalada y Gobernador Crespo
Dos establecimientos educativos del departamento San Justo recibieron aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe por más de 23 millones de pesos. Los recursos serán destinados a obras de infraestructura en Marcelino Escalada y a la compra de equipamiento para un taller de educación manual en Gobernador Crespo.
Los fondos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta que permite atender obras y requerimientos prioritarios en establecimientos escolares de toda la provincia.
En total, las partidas superan los 23 millones de pesos y beneficiarán a escuelas de Marcelino Escalada y Gobernador Crespo.
Obras en la Escuela N° 359 de Marcelino Escalada
El mayor de los aportes fue destinado a la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) N° 359 "Bernabé Vera", de Marcelino Escalada, que recibió 18.110.000 pesos.
De acuerdo con lo informado, los recursos serán utilizados para ejecutar trabajos de reparación de la losa y el recambio de chapas en las cubiertas de los sectores de aulas, administración y galerías.
Las obras permitirán mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y garantizar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.
Nuevo equipamiento para el Taller N° 120
Por otra parte, el Taller de Educación Manual N° 120 de Gobernador Crespo recibió un aporte de 5.030.000 pesos.
En este caso, los fondos serán destinados a la adquisición de una sierra sin fin, equipamiento que había sido solicitado oportunamente por las autoridades de la institución para fortalecer las prácticas de enseñanza y mejorar las condiciones de trabajo en los talleres.
La entrega de estos aportes forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación de Santa Fe para atender necesidades prioritarias de los establecimientos educativos, tanto en materia de infraestructura como de equipamiento, con el objetivo de mejorar los espacios destinados al aprendizaje de estudiantes y docentes.