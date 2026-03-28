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Reconquista: entrega de certificados a jóvenes que participaron del programa Nueva Oportunidad

Jóvenes de Reconquista recibieron certificados tras completar talleres del programa Nueva Oportunidad, una iniciativa que promueve inclusión, formación en oficios y desarrollo personal.

“Desde el Estado municipal siempre tuvimos la mirada en los jóvenes, son los que van a llevar adelante nuestra ciudad”.“Desde el Estado municipal siempre tuvimos la mirada en los jóvenes, son los que van a llevar adelante nuestra ciudad”.
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Este viernes 27 de marzo, en el CIC del barrio América de Reconquista, jóvenes que participaron en distintos talleres del programa Nueva Oportunidad recibieron sus certificados, en un acto que marcó el cierre de un proceso de formación y crecimiento personal.

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Cada entrega representó más que un reconocimiento formal: reflejó el compromiso sostenido de los participantes, la incorporación de nuevas habilidades y avances concretos en la construcción de sus proyectos de vida.

Un programa que apuesta a la inclusión y al desarrollo

El programa Nueva Oportunidad se implementa a partir de gestiones del intendente Enrique Vallejos y de la secretaria de Desarrollo Humano, María Haydeé Maggio, ante el Gobierno provincial.

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La iniciativa busca promover la inclusión social y el desarrollo integral de las juventudes, combinando formación en oficios con espacios de contención, educación, salud, cultura y recreación, además de fortalecer el entramado productivo local.

Una apuesta al futuro de la ciudad

Durante el acto, la secretaria de Desarrollo Humano destacó el rol de las juventudes en el desarrollo de la ciudad.

“Desde el Estado municipal siempre tuvimos la mirada en los jóvenes… son los que van a llevar adelante nuestra ciudad”, expresó Maggio.

En ese sentido, cada certificado entregado simboliza no solo una meta alcanzada, sino también nuevas oportunidades que se abren, con más herramientas, confianza y perspectivas para el futuro.

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