El gobierno municipal de Reconquista celebró con «enorme satisfacción» la obtención del primer premio en la categoría «Jóvenes e Impacto Generacional» de los Premios Innovamos 2026 por parte del proyecto Club Inclusivo Código Digital, una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Humano que promueve la inclusión plena de personas con y sin discapacidad a través de la tecnología, la creatividad y el trabajo colaborativo.
Orgullo reconquistense: Código Digital obtuvo el primer premio nacional Innovamos 2026
El proyecto compitió con otras 15 iniciativas finalistas. Promueve la autonomía e igualdad en un espacio de aprendizaje y producción de contenidos digitales.
El reconocimiento fue anunciado durante la gala realizada este jueves en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, luego de un proceso de evaluación nacional que incluyó una instancia de votación abierta, en la que cientos de vecinos y vecinas acompañaron al proyecto con su apoyo.
Visiblemente emocionado tras conocerse el resultado, el coordinador del proyecto, Lic. Leandro Bassani, destacó que el reconocimiento pertenece a toda la comunidad que hizo posible la iniciativa.
«Esto es un logro colectivo, un logro de cada uno de ustedes. Y es también del Municipio, de la Municipalidad de Reconquista, que me dio la oportunidad y confió en un proyecto tan innovador como el de juntar en una sala informática personas con y sin discapacidad para fomentar la inclusión plena».
Asimismo, agradeció especialmente el acompañamiento permanente de la secretaria de Desarrollo Humano, Lic. María Haydée Maggio, de sus compañeras y compañeros de trabajo, de las familias de los integrantes del proyecto y de todo el equipo humano que integra Código Digital.
¿De qué se trata el proyecto Club Inclusivo Código Digital?
Creado por la Municipalidad de Reconquista, Código Digital reúne a personas con y sin discapacidad en un espacio de aprendizaje y producción de contenidos digitales, promoviendo la participación, la autonomía y la igualdad de oportunidades mediante el uso de herramientas tecnológicas. El proyecto ya había sido distinguido durante este año en diferentes ámbitos por su carácter innovador y su impacto social, y ahora suma uno de los reconocimientos más importantes del país en materia de innovación pública e inclusión.
A través de metodologías inclusivas y herramientas tecnológicas, fortalece la autonomía, la creatividad y la participación, demostrando que la inclusión también se construye generando oportunidades para crear y comunicar.
Desde el municipio indicaron que este nuevo logro reafirma el compromiso con el desarrollo de políticas públicas que promueven una ciudad cada vez más inclusiva, donde la innovación tecnológica se pone al servicio de las personas y donde el trabajo colectivo demuestra que las mejores transformaciones se construyen entre todos.
Las categorías
Los 15 proyectos finalistas seleccionados fueron evaluados y premiados en base a cinco categorías que reflejan distintas formas de generar impacto, innovación y transformación en la sociedad: Transformación económica y financiamiento sostenible, Jóvenes e impacto generacional, Paz, diálogo y cooperación, Innovación en ciencia y tecnología, y Liderazgo ético y liderazgo institucional. La gala de premiación contó con la presencia de la periodista, modelo y conductora argentina Teté Coustarot.