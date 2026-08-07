Educación

Más inversiones en educación: cuatro escuelas de San Justo recibirán fondos para obras y equipamiento

El senador provincial Rodrigo Borla encabezó una nueva entrega de Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANIS) destinados a instituciones educativas de San Justo. Los recursos permitirán ejecutar obras de infraestructura, incorporar equipamiento tecnológico, renovar mobiliario y mejorar las condiciones edilicias de distintos establecimientos de la ciudad.