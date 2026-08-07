El Gobierno de Santa Fe continúa fortaleciendo la infraestructura escolar mediante la entrega de los Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANIS).
Más inversiones en educación: cuatro escuelas de San Justo recibirán fondos para obras y equipamiento
El senador provincial Rodrigo Borla encabezó una nueva entrega de Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANIS) destinados a instituciones educativas de San Justo. Los recursos permitirán ejecutar obras de infraestructura, incorporar equipamiento tecnológico, renovar mobiliario y mejorar las condiciones edilicias de distintos establecimientos de la ciudad.
En esta oportunidad, el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió distintos establecimientos educativos de la ciudad para formalizar la entrega de nuevos aportes que serán destinados a obras de infraestructura y adquisición de equipamiento.
En esta oportunidad, el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió distintos establecimientos educativos de la ciudad para formalizar la entrega de nuevos aportes que serán destinados a obras de infraestructura y adquisición de equipamiento.
La asistencia forma parte de un programa impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que busca dar respuestas ágiles a las necesidades planteadas por las instituciones educativas de toda la provincia.
Según se informó, en los últimos días las escuelas de la ciudad de San Justo recibieron casi 100 millones de pesos en concepto de FANIS. De ese total, más de 45 millones de pesos corresponden a las cuatro nuevas entregas concretadas recientemente.
Tecnología para el Instituto Superior Nº 20
Uno de los aportes más importantes fue destinado al Instituto Superior Nº 20 "Senador Juan Zamaro", que recibió 13.564.200 pesos para la adquisición de 10 notebooks Lenovo.
La incorporación de estos equipos permitirá fortalecer las actividades académicas y ampliar las herramientas tecnológicas disponibles para estudiantes y docentes.
Obras y nuevo mobiliario para establecimientos educativos
La Escuela Nº 431 "Martín Miguel de Güemes" recibió un aporte de 4.412.000 pesos, que será destinado a la compra de nuevo mobiliario escolar.
La inversión contempla la adquisición de 30 conjuntos unipersonales trapezoidales, un armario de madera, un pizarrón para fibrón y un escritorio con su correspondiente silla para el docente.
Por su parte, la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8015 "Urbano de Iriondo del Niño Jesús" obtuvo 20.979.792 pesos, recursos que permitirán llevar adelante una remodelación integral de los sanitarios destinados a los alumnos.
En tanto, la Escuela Superior de Comercio Nº 45 "Doctor Roberto González" recibió 6.238.000 pesos para ejecutar reparaciones vinculadas a filtraciones detectadas en el Salón de Usos Múltiples (SUM).
Una herramienta para responder con rapidez
Los FANIS constituyen uno de los instrumentos que el Ministerio de Educación de Santa Fe utiliza para atender con rapidez las necesidades edilicias y de equipamiento de las instituciones educativas.
El programa funciona mediante un trabajo coordinado entre las autoridades de cada establecimiento, el senador departamental y la cartera educativa provincial, que evalúa las solicitudes y dispone los recursos necesarios para concretar las intervenciones.
Desde el entorno del senador Rodrigo Borla destacaron que este mecanismo permite resolver demandas puntuales sin demoras administrativas prolongadas, favoreciendo la mejora permanente de los espacios donde se desarrollan las actividades educativas.
Con estas nuevas entregas, la inversión destinada recientemente a establecimientos educativos de San Justo se acerca a los 100 millones de pesos, reafirmando el objetivo de fortalecer la infraestructura escolar y brindar mejores condiciones para el aprendizaje de estudiantes y docentes.