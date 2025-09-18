#HOY:

Reconquista incorpora nuevos métodos de pago en el transporte público

El objetivo es modernizar el servicio y hacerlo más accesible, rápido y seguro para todos los usuarios.

El mecanismo es sencillo: basta con apoyar la tarjeta, el celular o el reloj en la validadora para validar el viaje, explicaron.
 13:01
Por: 

La Municipalidad de Reconquista, a través de la Secretaría de Control Público, anunció que el sistema de transporte urbano de pasajeros ya cuenta con nuevas alternativas de pago, con el objetivo de modernizar el servicio y hacerlo más accesible, rápido y seguro para todos los usuarios.

A partir de ahora, los pasajeros podrán abonar sus viajes utilizando Código QR, disponible en todas las billeteras virtuales; tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto (Visa y Mastercard); celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas; y Tarjeta SUBE, tanto en su versión física como digital.

Desde el municipio recordaron que quienes utilicen la SUBE continúan accediendo a los beneficios sociales y descuentos por combinación que otorga el sistema nacional.

El mecanismo es sencillo: basta con apoyar la tarjeta, el celular o el reloj en la validadora para validar el viaje, explicaron.

Con esta medida, la gestión municipal busca sumar innovación y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público en la ciudad.

