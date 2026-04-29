Proyecto internacional

Cooperación con Italia: Avellaneda apuesta a la capacitación y el desarrollo regional

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, brindó detalles sobre un nuevo proyecto de cooperación internacional con la región italiana Friuli Venezia Giulia, orientado a generar oportunidades de capacitación, fortalecer el emprendedurismo y promover la innovación en sectores estratégicos como el digital y el agroalimentario.