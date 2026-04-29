“Pudimos empezar un nuevo proyecto de cooperación internacional”, contó el mandatario. Al mismo tiempo que recordó que Avellaneda viene trabajando desde hace mucho con la cooperación internacional, “tenemos una trayectoria en esto hace muchísimo tiempo”, enfatizó.
Cooperación con Italia: Avellaneda apuesta a la capacitación y el desarrollo regional
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, brindó detalles sobre un nuevo proyecto de cooperación internacional con la región italiana Friuli Venezia Giulia, orientado a generar oportunidades de capacitación, fortalecer el emprendedurismo y promover la innovación en sectores estratégicos como el digital y el agroalimentario.
Habló de la posibilidad de enfrentar uno nuevo con el financiamiento de la región Friuli-Venezia-Giulia en Italia, “donde hemos podido presentar un proyecto en conjunto con el municipio de Pordenone, una ciudad así de Italia, pero con la particularidad de un trabajo regional”, puntualizó.
En ese punto es importante recordar que en este nuevo proyecto ingresa la Asociación para el Desarrollo Regional, que reúne a muchas ciudades de esta zona, “que venimos trabajando hace mucho tiempo con una institución de similares características, así del norte de Italia, que también nos reúne a muchas ciudades, y también con Agenpia, que es una institución que trabaja la innovación tecnológica y la capacitación, con una institución similar que hay allá en Italia”, comentó.
Propuesta
Reveló que en esta nueva propuesta van a trabajar todos asociados para poder generar primero un relevamiento de necesidades de formación que tiene toda la región, brindar oportunidades de capacitación y formación.
“Direccionado a personas jóvenes que se quieran capacitar, pero también con la promoción de aquellos emprendedores para brindarles más herramientas para que los emprendimientos crezcan, con base tecnológica y también vinculados al sector agroalimentario, que es un poco el potencial más grande que tenemos en la zona”, describió Braidot.
Desafió
El proyecto es liderado por la Municipalidad de Pordenone, junto con la ITS Academy Alto Adriatico, y cuenta con la participación de entidades locales como AGENPiA y la Asociación para el Desarrollo Regional (ADR). Indicó Braidot que se trata de todo un desafió trabajar con las demás ciudades de la región, dijo que será una oportunidad de poder plasmar las necesidades de capacitación o priorizar aquellas más importantes.
“Y con esto trabajar con las instituciones formadoras que tenemos, desde Agenpia, que es una institución que está en Avellaneda, pero que también trabaja regionalmente, y con el ITS, que es una institución similar a Agenpia, con características propias que están en el norte de Italia”, sumó el intendente a su explicación.
Haciendo hincapié en la capacitación, señaló que las mismas se van a ir generando a través del relevamiento que van a estar haciendo.
“Realmente es fruto un poco de la trayectoria que tiene nuestra ciudad, nuestras gestiones, con proyectos de cooperación internacional, pero también recordemos que hace dos años atrás tuvimos la oportunidad de poder firmar un primer convenio de colaboración entre el ADR y lo que es la Convención de Ciudades, que está en el norte de Italia”, mencionó.