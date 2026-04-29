La ciudad de Reconquista volvió a encontrarse en la Plaza 25 de Mayo para conmemorar sus 154 años de historia, en un acto que reunió a la comunidad en torno a su pasado, su presente y los desafíos que proyectan su futuro.
Reconquista celebró sus 154 años: memoria, identidad y una ciudad que sigue creciendo
Se concretó el recambio de abanderados, con instituciones que finalizaron su representación.
Encabezado por el intendente Amadeo Enrique Vallejos, la ceremonia contó con la presencia de funcionarios, legisladores, fuerzas armadas y de seguridad, alumnos, docentes, representantes de instituciones y vecinos, quienes se congregaron para rendir homenaje a los fundadores y reafirmar el crecimiento sostenido de la ciudad, basado en la solidaridad y el compromiso colectivo.
Acto central y símbolos de identidad
La ceremonia se desarrolló respetando los momentos tradicionales que enmarcan esta fecha significativa. Uno de los ejes fue el recambio de abanderados, con instituciones que concluyeron su representación —como la Cámara de Comercio Exterior, Cassets y Tanino SRL y la Alianza Francesa— y la designación de nuevos referentes, entre ellos el Teatro Español, el Club Ministerio y Friar S.A.
Este gesto simbólico puso en valor el entramado institucional que sostiene la identidad local, integrando actores del ámbito cultural, social y productivo. Asimismo, se destacó la declaratoria de interés por el 154° aniversario por parte de la Cámara de Diputados, reforzando la relevancia del acontecimiento a nivel provincial.
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al fundador Manuel Obligado. Allí, el intendente Vallejos, junto a autoridades militares y de seguridad, depositó una ofrenda floral al pie de su monumento, renovando el reconocimiento a quienes marcaron el rumbo inicial de la ciudad.
En el espacio de los discursos, la presidenta de la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, Fabiana Cabral, destacó el valor de la historia compartida y el compromiso con el desarrollo regional. Subrayó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado, la capacitación permanente, la innovación y la apertura al mundo como pilares para el crecimiento.
Desde una mirada personal, también valoró su vínculo con la ciudad, resaltando el sentido de pertenencia construido a lo largo de los años y el rol de empresas, emprendedores e instituciones en la generación de oportunidades.
Participación institucional y cierre artístico
El acto contó con una amplia participación institucional, que incluyó autoridades provinciales, municipales, judiciales, fuerzas de seguridad, representantes religiosos, ex combatientes de Malvinas, entidades intermedias, establecimientos educativos y vecinos.
Entre los presentes se destacaron el jefe de la III Brigada Aérea, comodoro Bernardo Ian Odoriz; los diputados provinciales Emiliano Peralta y Dionisio Escarpín; la presidenta del Concejo Municipal, Katia Pasarino; y autoridades de Prefectura, Policía y Guardia Rural, entre otros.
El cierre estuvo a cargo de la Banda Militar Pucará de la III Brigada Aérea, que aportó música y emoción a la jornada. La interpretación final, con una zamba profundamente arraigada en la tradición, coronó una celebración que combinó memoria, identidad y comunidad.
De este modo, Reconquista celebró un nuevo aniversario reafirmando su historia y proyectando su futuro desde un camino colectivo, sostenido por el compromiso de toda su comunidad.