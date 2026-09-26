Departamento Vera

La Gallareta: refaccionarán el Parque Itatí y suman obras en calles de la localidad

La intervención en el Parque Itatí comenzará durante las primeras semanas de octubre e incluirá nuevos juegos y mejoras en la iluminación. En paralelo, la comuna continúa con la construcción de cordón cuneta y el mantenimiento de calles, con trabajos de ripiado previstos para los próximos días.