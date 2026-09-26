La Comuna de La Gallareta anunció una serie de trabajos destinados a mejorar espacios públicos y la infraestructura urbana de la localidad. Entre las principales intervenciones se encuentra la renovación integral del Parque Itatí, ubicado en el barrio Provincia.
La Gallareta: refaccionarán el Parque Itatí y suman obras en calles de la localidad
La intervención en el Parque Itatí comenzará durante las primeras semanas de octubre e incluirá nuevos juegos y mejoras en la iluminación. En paralelo, la comuna continúa con la construcción de cordón cuneta y el mantenimiento de calles, con trabajos de ripiado previstos para los próximos días.
Los trabajos en el espacio recreativo comenzarán durante las primeras semanas de octubre. La intervención contempla el retiro de los juegos existentes y la instalación de nuevos elementos destinados al uso de niños y familias.
Además, se realizarán mejoras en la iluminación del parque, con el objetivo de renovar las condiciones del espacio y ampliar sus posibilidades de uso.
Continúan las obras de cordón cuneta
En paralelo con la intervención en el Parque Itatí, la comuna mantiene los trabajos de construcción de cordón cuneta en distintos sectores del ejido urbano.
Las tareas forman parte de un conjunto de obras vinculadas con el mejoramiento de calles y el ordenamiento del sistema de escurrimiento superficial de la localidad.
A estos trabajos se sumará durante los próximos días la colocación de ripio en diferentes sectores, una vez finalizadas las tareas previstas de preparación de las calles.
Acompañamiento a estudiantes de la localidad
Por otra parte, desde la administración comunal destacaron las gestiones realizadas para posibilitar la participación de estudiantes de sexto y séptimo grado de las escuelas del distrito en actividades vinculadas con los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La iniciativa permitirá que alumnos de la localidad puedan participar de esta experiencia deportiva y acercarse a las distintas propuestas que se desarrollan en el marco del evento internacional.
Desde la comuna señalaron que continuarán trabajando en obras de infraestructura y en acciones de acompañamiento a distintas instituciones y sectores de la comunidad.