#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Salud

Avanza la ampliación del sistema cloacal de Avellaneda con una inversión superior a los $2.600 millones

La obra permitirá incrementar la capacidad de tratamiento de efluentes urbanos, ampliar la cobertura del servicio y acompañar el crecimiento de la ciudad. Los trabajos presentan un avance cercano al 40 %.

De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.
 13:03
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Con el despliegue de maquinaria y personal especializado en el predio de la planta de tratamiento, continúan las obras de optimización del sistema de desagües cloacales de Avellaneda. La intervención permitirá ampliar la capacidad operativa de la infraestructura existente y mejorar la eficiencia en el tratamiento de los efluentes urbanos.

De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 2.600 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses. Una vez finalizado, permitirá fortalecer el servicio de saneamiento y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad con infraestructura adecuada para la demanda actual y futura.

Mejoras en la infraestructura sanitaria

Las tareas incluyen la readecuación de las lagunas de estabilización, la construcción de una nueva estación elevadora de ingreso, la incorporación de equipamiento electromecánico y diversas obras complementarias destinadas a optimizar el funcionamiento integral de la planta de tratamiento.

De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.

La ampliación del sistema permitirá aumentar la capacidad de procesamiento de líquidos cloacales y generar las condiciones necesarias para futuras conexiones domiciliarias, beneficiando a miles de vecinos.

Desde el municipio destacaron que se trata de una obra clave para mejorar la prestación del servicio y brindar mayor previsibilidad al desarrollo urbano de Avellaneda en los próximos años.

Avance de obra y trabajos en ejecución

De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.

Entre los trabajos ya ejecutados se encuentra la construcción de la nueva estación elevadora de ingreso, mientras que continúan las mejoras previstas en las lagunas de estabilización. Una de ellas ya fue vaciada y acondicionada para la instalación de nuevos aireadores, equipamiento que permitirá optimizar el proceso de tratamiento de los efluentes.

Mirá tambiénDoble celebración en Vera: la Escuela N° 443 cumplió 109 años e inauguró una nueva sala de Nivel Inicial

Además, la cámara de contacto alcanza un avance del 95 %, mientras prosiguen las tareas de movimiento de suelo y preparación de una segunda laguna para las próximas etapas de intervención.

Un proyecto clave para el crecimiento de la ciudad

La modernización de la planta de tratamiento constituye una de las principales obras de saneamiento en ejecución en Avellaneda. Su puesta en funcionamiento permitirá ampliar la cobertura del servicio cloacal, mejorar las condiciones sanitarias y ambientales y fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento poblacional y urbano de la ciudad.

Mirá tambiénRefuerzan la protección hídrica en el departamento 9 de Julio

La intervención busca garantizar un sistema más eficiente y con mayor capacidad operativa, respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Norte 24
Avellaneda

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro