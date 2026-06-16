Con el despliegue de maquinaria y personal especializado en el predio de la planta de tratamiento, continúan las obras de optimización del sistema de desagües cloacales de Avellaneda. La intervención permitirá ampliar la capacidad operativa de la infraestructura existente y mejorar la eficiencia en el tratamiento de los efluentes urbanos.
Avanza la ampliación del sistema cloacal de Avellaneda con una inversión superior a los $2.600 millones
La obra permitirá incrementar la capacidad de tratamiento de efluentes urbanos, ampliar la cobertura del servicio y acompañar el crecimiento de la ciudad. Los trabajos presentan un avance cercano al 40 %.
El proyecto cuenta con una inversión superior a los 2.600 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses. Una vez finalizado, permitirá fortalecer el servicio de saneamiento y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad con infraestructura adecuada para la demanda actual y futura.
Mejoras en la infraestructura sanitaria
Las tareas incluyen la readecuación de las lagunas de estabilización, la construcción de una nueva estación elevadora de ingreso, la incorporación de equipamiento electromecánico y diversas obras complementarias destinadas a optimizar el funcionamiento integral de la planta de tratamiento.
La ampliación del sistema permitirá aumentar la capacidad de procesamiento de líquidos cloacales y generar las condiciones necesarias para futuras conexiones domiciliarias, beneficiando a miles de vecinos.
Desde el municipio destacaron que se trata de una obra clave para mejorar la prestación del servicio y brindar mayor previsibilidad al desarrollo urbano de Avellaneda en los próximos años.
Avance de obra y trabajos en ejecución
De acuerdo con la información técnica difundida por las autoridades provinciales, la obra registra un avance cercano al 40 %.
Entre los trabajos ya ejecutados se encuentra la construcción de la nueva estación elevadora de ingreso, mientras que continúan las mejoras previstas en las lagunas de estabilización. Una de ellas ya fue vaciada y acondicionada para la instalación de nuevos aireadores, equipamiento que permitirá optimizar el proceso de tratamiento de los efluentes.
Además, la cámara de contacto alcanza un avance del 95 %, mientras prosiguen las tareas de movimiento de suelo y preparación de una segunda laguna para las próximas etapas de intervención.
Un proyecto clave para el crecimiento de la ciudad
La modernización de la planta de tratamiento constituye una de las principales obras de saneamiento en ejecución en Avellaneda. Su puesta en funcionamiento permitirá ampliar la cobertura del servicio cloacal, mejorar las condiciones sanitarias y ambientales y fortalecer la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento poblacional y urbano de la ciudad.
La intervención busca garantizar un sistema más eficiente y con mayor capacidad operativa, respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.