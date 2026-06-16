La comunidad educativa de la Escuela N° 443 "Pablo A. Pizzurno" fue protagonista de una doble celebración que combinó historia, presente y futuro.
Doble celebración en Vera: la Escuela N° 443 cumplió 109 años e inauguró una nueva sala de Nivel Inicial
La Escuela N° 443 "Pablo A. Pizzurno" de Vera vivió una jornada histórica al celebrar sus 109 años de trayectoria educativa y dejar formalmente inaugurada una nueva sala de Nivel Inicial construida a través del programa provincial "Mil Aulas". El acto reunió a autoridades, docentes, exdocentes, exalumnos, cooperadores y familias, en una emotiva ceremonia cargada de recuerdos, agradecimientos y expectativas de futuro.
Por un lado, la institución conmemoró sus 109 años de vida al servicio de la educación de generaciones de verenses; por otro, habilitó oficialmente una nueva sala destinada al Nivel Inicial, una obra que forma parte del programa "Mil Aulas" impulsado por el Gobierno de Santa Fe.
El acto contó con la presencia de la intendente Paula Mitre; el senador departamental Osvaldo Sosa; la supervisora de Nivel Inicial, María del Valle Ávila; la supervisora seccional, María de los Ángeles Giansily; la secretaria de Vinculación Territorial, Juliana Caillat; la delegada seccional de Amsafe Vera, Soledad Tedini; además de docentes, asistentes escolares, exdocentes, exalumnos, cooperadores y familias de la comunidad.
Una obra que fortalece el derecho a la educación
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora de la institución, Susana Montenegro, quien destacó el significado profundo que tiene la nueva sala para toda la comunidad educativa.
"Hoy nos reunimos para celebrar los 109 años de vida institucional y, al mismo tiempo, para inaugurar una nueva Sala de Nivel Inicial, un espacio que representa mucho más que una obra de infraestructura", expresó.
La directora remarcó que detrás de la concreción del proyecto hubo años de esfuerzo, compromiso y trabajo compartido entre distintos actores de la comunidad educativa y organismos del Estado.
"Detrás de cada pared, de cada ventana y de cada rincón hay esfuerzo, compromiso y trabajo compartido. No se trata solamente de una construcción nueva; se trata de recuperar y fortalecer un espacio que forma parte de nuestra identidad institucional", señaló.
La nueva aula permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para los niños y niñas que asisten al establecimiento, brindando espacios más adecuados y confortables para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Inversión educativa y trabajo conjunto
Durante el acto, la intendente Paula Mitre destacó la importancia de la obra y valoró el trabajo articulado que permitió hacer realidad un proyecto largamente esperado.
"Esta inauguración tiene un significado especial porque demuestra que cuando hay decisión política, planificación y personas comprometidas trabajando en conjunto, las inversiones llegan y se transforman en hechos concretos que mejoran la calidad educativa y generan nuevas oportunidades para las familias", afirmó.
La mandataria local también agradeció al Gobierno Provincial y a todos quienes participaron en las distintas etapas del proyecto, desde la gestión hasta la ejecución de la obra.
Un puente entre la historia y el futuro
Por su parte, el senador Osvaldo Sosa entregó a la institución una Declaración de Interés en reconocimiento a la importancia del acontecimiento y destacó el valor simbólico de la doble celebración.
"La inauguración de esta sala de Nivel Inicial junto al cumpleaños de esta querida escuela nos habla del pasado, pero también del futuro. Nos habla de sueños renovados, de nuevos desafíos y de una comunidad que sigue apostando a la educación como herramienta de crecimiento", sostuvo.
El legislador remarcó además el papel fundamental que ha cumplido la Escuela N° 443 en la formación de miles de estudiantes a lo largo de más de un siglo de historia.
En representación de la Región II de Educación, la supervisora de Nivel Inicial, María del Valle Ávila, destacó la importancia de seguir fortaleciendo los espacios destinados a las primeras infancias.
"Este acto nos llena de alegría y esperanza porque estamos frente a un hecho que merece ser celebrado. Detrás de cada aula construida hay una decisión colectiva de fortalecer el derecho a la educación y de reconocer a las infancias como protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro", manifestó.
Sus palabras pusieron de relieve el impacto que tienen este tipo de inversiones en la calidad educativa y en las oportunidades de desarrollo para los niños y niñas de la comunidad.
Una ceremonia cargada de emoción
La jornada incluyó además un momento especial de reflexión y bendición a cargo del párroco Carlos Degiusti, quien realizó la invocación religiosa y bendijo la nueva sala antes del descubrimiento de la placa conmemorativa que recuerda este importante acontecimiento para la institución.
La ceremonia estuvo acompañada por la participación especial de la Banda de la Ciudad, que aportó un marco festivo y emotivo a una celebración que quedará grabada en la memoria de toda la comunidad educativa.
Con 109 años de historia y una nueva infraestructura que fortalece su propuesta educativa, la Escuela N° 443 "Pablo A. Pizzurno" reafirma su compromiso con la formación de las nuevas generaciones y continúa escribiendo una historia marcada por el crecimiento, la inclusión y la apuesta permanente por la educación pública.