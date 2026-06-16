Educación

Doble celebración en Vera: la Escuela N° 443 cumplió 109 años e inauguró una nueva sala de Nivel Inicial

La Escuela N° 443 "Pablo A. Pizzurno" de Vera vivió una jornada histórica al celebrar sus 109 años de trayectoria educativa y dejar formalmente inaugurada una nueva sala de Nivel Inicial construida a través del programa provincial "Mil Aulas". El acto reunió a autoridades, docentes, exdocentes, exalumnos, cooperadores y familias, en una emotiva ceremonia cargada de recuerdos, agradecimientos y expectativas de futuro.