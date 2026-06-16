Santa Fe ejecutará obras hídricas en el departamento 9 de Julio con una inversión superior a los $1.300 millones
Refuerzan la protección hídrica en el departamento 9 de Julio
Las intervenciones se realizarán en cinco localidades del departamento 9 de Julio e incluyen limpieza de canales, mejoras en defensas y obras para optimizar el drenaje.
Las intervenciones se realizarán en cinco localidades del departamento 9 de Julio e incluyen limpieza de canales, mejoras en defensas y obras para optimizar el drenaje.
La provincia de Santa Fe continúa desarrollando obras y tareas de mantenimiento orientadas a reducir el riesgo hídrico y mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje ante escenarios climáticos adversos.
En ese marco, se firmaron convenios para ejecutar intervenciones en las localidades de Gato Colorado, Pozo Borrado, Villa Minetti, Tostado y Logroño, con una inversión que supera los 1.300 millones de pesos. Las obras apuntan a optimizar el escurrimiento de excedentes hídricos, fortalecer las defensas existentes y mejorar la infraestructura vinculada al manejo del agua.
Canales y drenajes para mejorar el escurrimiento
Entre los trabajos previstos se encuentra la limpieza del canal ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 30, en jurisdicción de Gato Colorado, con una inversión de 55 millones de pesos destinada a mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos.
Asimismo, se llevará adelante la limpieza del canal interdistrital Pozo Borrado-Tostado, una intervención que demandará 84 millones de pesos y que permitirá optimizar el drenaje y el funcionamiento del sistema hídrico regional.
Por otra parte, se avanzará con tareas de operación y mantenimiento del sistema hidráulico del canal de rebombeo ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 91s, en el área de influencia del Comité de Cuenca Villa Minetti-San Bernardo.
Obras de infraestructura y protección urbana
En la ciudad de Tostado se ejecutarán obras para ampliar la capacidad del azud nivelador, reconstruir sectores de defensa y reparar una compuerta, con el objetivo de fortalecer la regulación hídrica y mejorar la protección del área urbana.
Finalmente, en la localidad de Logroño se reemplazará una alcantarilla sobre el canal Florida Sur, una obra destinada a incrementar la capacidad de drenaje y garantizar mejores condiciones de transitabilidad en los caminos rurales.
Las intervenciones se desarrollarán de manera coordinada con municipios, comunas y comités de cuenca de la región, organismos que participan activamente en la ejecución y el seguimiento de los trabajos vinculados a la gestión hídrica.