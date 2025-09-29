Reconquista: tres jóvenes fueron aprehendidos por lesionar a un vecino del Loteo Belén

Durante la mañana del domingo, personal policial del GOT realizaba patrullaje preventivo cuando fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 a la manzana 15 del loteo Belén por presuntas detonaciones de arma de fuego.
Se hizo presente personal de criminalística y una vez finalizada la intervención, trasladaron a los sujetos hacia la base del GOT para continuar con las diligencias. En cuanto al hombre herido, fue trasladado por el SIES 107 hacia el nosocomio local.
Durante la mañana del domingo, personal policial del GOT realizaba patrullaje preventivo cuando fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 a la manzana 15 del loteo Belén por presuntas detonaciones de arma de fuego.
Una vez allí, recabaron datos de lo sucedido y fueron anoticiados de que tres sujetos habrían agredido a otro y que los autores estarían armados. En continuidad y en colaboración con unidades móviles del Comando Radioeléctrico de Reconquista y del Jefe de Agrupación Cuerpo cumplimentaron un amplio patrullaje por inmediaciones, donde lograron interceptar a uno de los individuos en la manzana 14 del mismo loteo.
Otro de los involucrados fue aprehendido en la manzana 13, a quien le incautaron un morral con más de 95.000 pesos y el restante en camino a Barros Pazos, donde secuestraron un revólver calibre 32 largo. Los aprehendidos eran jóvenes entre 21 y 24 años.
Cabe destacar que se hizo presente personal de criminalística y una vez finalizada la intervención, trasladaron a los sujetos hacia la base del GOT para continuar con las diligencias. En cuanto al hombre herido, fue trasladado por el SIES 107 hacia el nosocomio local.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.