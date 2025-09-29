En el norte santafesino

Reconquista: tres jóvenes fueron aprehendidos por lesionar a un vecino del Loteo Belén

Se hizo presente personal de criminalística y una vez finalizada la intervención, trasladaron a los sujetos hacia la base del GOT para continuar con las diligencias. En cuanto al hombre herido, fue trasladado por el SIES 107 hacia el nosocomio local.