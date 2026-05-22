Judiciales

Condenaron a un hombre a cuatro años de prisión por la venta de drogas al menudeo en Reconquista

Se trata de Ángel Lorenzo Madera, de 33 años, quien además deberá pagar una multa económica. Así fue resuelto en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, en el que el fiscal Nicolás Maglier representó al MPA. La pena también se le impuso porque tenía en su casa una moto y electrodomésticos que habían sido robados por otra persona.