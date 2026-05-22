Un hombre de 33 años identificado como Ángel Lorenzo Madera fue condenado a cuatro años de prisión por la venta de droga al menudeo en Reconquista. La pena también se le impuso por tener en su casa una moto y electrodomésticos que habían sido robados por otra persona.
Condenaron a un hombre a cuatro años de prisión por la venta de drogas al menudeo en Reconquista
Se trata de Ángel Lorenzo Madera, de 33 años, quien además deberá pagar una multa económica. Así fue resuelto en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, en el que el fiscal Nicolás Maglier representó al MPA. La pena también se le impuso porque tenía en su casa una moto y electrodomésticos que habían sido robados por otra persona.
La sentencia fue impuesta por la jueza Claudia Bressan en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. En la audiencia, el MPA fue representado por el fiscal Nicolás Maglier, quien agregó que “Madera también deberá pagar una multa económica”.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especial (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal y asignó el caso para su investigación.
Los hechos
Maglier relató que “el condenado y otros dos hombres que ya fueron imputados realizaron movimientos y maniobras compatibles con la comercialización estupefacientes bajo la modalidad de menudeo en tres viviendas lindantes ubicadas en Calle 45 al 1.200”.
“En función de los avances logrados en la investigación, personal policial realizó allanamientos en los tres inmuebles”, detalló el fiscal y agregó que “como resultado, se secuestraron 11 envoltorios de nylon con cocaína fraccionada para la venta; teléfonos celulares, dos sobres de papel satinado sin uso y dinero en efectivo”.
El representante del MPA detalló que “el domingo 13 de julio de 2025 alrededor de las 12:30, en ocasión de realizarse otra requisa en su domicilio, los uniformados encontraron elementos que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en Ludueña al 2300 en horas de la madrugada”.
Responsabilidad penal
Madera fue condenado como coautor del delito de comercialización de estupefacientes y como autor del delito de encubrimiento.
Reconoció expresamente su responsabilidad penal en los hechos ilícitos que le atribuyó la Fiscalía. Además, junto con su abogado defensor, aceptó todos los términos del juicio de procedimientos abreviados.