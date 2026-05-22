El senador provincial Rodrigo Borla participó esta semana de la presentación oficial de la 82ª edición de la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio organizada por la Sociedad Rural de San Justo, y remarcó la importancia del evento como una de las principales expresiones del potencial productivo de la región y del país.
Borla destacó la Expo Rural de San Justo como "un orgullo del interior productivo"
“Estamos orgullosos de acompañar y apoyar esta muestra que vuelve a demostrar todo lo que somos capaces de hacer cuando hay esfuerzo, trabajo y una pasión colectiva que nos moviliza”, sostuvo el legislador.
La tradicional muestra se desarrollará del 15 al 18 de agosto en el predio que la entidad ruralista posee sobre la Ruta Nacional 11, en la ciudad de San Justo, y volverá a reunir a productores agropecuarios, empresas, emprendedores, comerciantes e industriales de distintos puntos de la provincia y del país.
Durante la presentación, Borla expresó su respaldo a la exposición y destacó el valor simbólico y económico que representa para el departamento San Justo y para el interior productivo santafesino.
“Estamos orgullosos de acompañar y apoyar esta muestra que vuelve a demostrar todo lo que somos capaces de hacer cuando hay esfuerzo, trabajo y una pasión colectiva que nos moviliza”, sostuvo el legislador.
En ese sentido, consideró que la Expo Rural constituye “una vidriera del potencial productivo, comercial e industrial de todo el departamento y la región”, y valoró especialmente la continuidad de este tipo de eventos en un contexto económico complejo para distintos sectores.
“En estos tiempos difíciles, donde algunos sectores de la economía atraviesan mejores momentos que otros, ver cómo instituciones, productores, emprendedores, comercios e industrias siguen apostando al crecimiento merece ser reconocido y acompañado”, señaló.
Crecimiento
La exposición organizada por la Sociedad Rural de San Justo es una de las más importantes del centro-norte santafesino y cada año concentra actividades ganaderas, muestras comerciales e industriales, charlas técnicas, espacios gastronómicos y propuestas recreativas para toda la familia.
Borla también puso en valor el trabajo institucional de la entidad organizadora y el impacto que genera la muestra en términos de desarrollo local y regional. “Eventos como este nos recuerdan que San Justo tiene una enorme capacidad para crecer, generar oportunidades y construir en conjunto”, afirmó.
Finalmente, el senador destacó el posicionamiento alcanzado por la Sociedad Rural sanjustina a nivel nacional. “No es casualidad que hoy sea reconocida como una de las sociedades rurales más importantes de la Argentina”, concluyó.