Departamento Castellanos

Sunchales celebró el Mes de los Jardines con actividades culturales y un homenaje a docentes de nivel inicial

La iniciativa permitió que más de 200 niños y niñas de 3 y 5 años que asisten a jardines municipales recorran las instalaciones de la biblioteca y participen de actividades literarias, recreativas y creativas pensadas para fomentar el vínculo temprano con los libros y la cultura.