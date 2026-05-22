En el marco de los festejos por el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera, la Municipalidad de Sunchales llevó adelante una serie de actividades destinadas a fortalecer la educación inicial, promover el acceso temprano a la cultura y reconocer el trabajo cotidiano de las docentes de nivel inicial.
Sunchales celebró el Mes de los Jardines con actividades culturales y un homenaje a docentes de nivel inicial
La iniciativa permitió que más de 200 niños y niñas de 3 y 5 años que asisten a jardines municipales recorran las instalaciones de la biblioteca y participen de actividades literarias, recreativas y creativas pensadas para fomentar el vínculo temprano con los libros y la cultura.
Las propuestas fueron impulsadas por la Subsecretaría de Promoción de Derechos y la Dirección de Educación, en articulación con la gestión encabezada por el intendente Pablo Pinotti, y forman parte de una agenda especial vinculada al Mes de los Jardines de Infantes y a la proximidad de los 140 años de la ciudad.
Uno de los momentos destacados tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde se realizó un agasajo destinado a maestras jardineras y equipos educativos.
Acciones
Durante el encuentro, las docentes participaron de una charla virtual con la Mgter. Elena Santa Cruz, reconocida especialista en educación inicial, titiritera y Embajadora de la Paz de UNICEF 2010.
La conferencia, titulada “Títeres y objetos lúdicos como mediadores para la comunicación y la expresión”, abordó herramientas pedagógicas orientadas a estimular la creatividad, la comunicación y el vínculo emocional con las infancias a través del juego y las expresiones artísticas.
Desde el municipio destacaron el valor del encuentro como un espacio de formación, intercambio y reconocimiento para quienes cumplen una tarea fundamental en el desarrollo de los niños. “Fue hermoso ver a todas las seños unidas, nutriendo su vocación y celebrando el maravilloso trabajo que hacen día a día”, señalaron desde la organización.
Además, como parte de las actividades del mes, el gobierno local puso en marcha el proyecto educativo y cultural “Había una vez... en la Biblioteca”, desarrollado entre el 11 y el 20 de mayo.
Propuesta
La propuesta se lleva adelante en la Biblioteca Pública Municipal Pedro Echagüe, institución que este año celebra su 50° aniversario.
La iniciativa permitió que más de 200 niños y niñas de 3 y 5 años que asisten a jardines municipales recorran las instalaciones de la biblioteca y participen de actividades literarias, recreativas y creativas pensadas para fomentar el vínculo temprano con los libros y la cultura.
A través de estas acciones, el Municipio reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de las infancias, promoviendo espacios donde la educación, el juego, la inclusión y los derechos de los más pequeños ocupen un lugar central dentro de las políticas públicas locales.