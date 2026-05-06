Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales NOG que es investigado por vender droga en Las Toscas (departamento General Obligado). Así fue resuelto por la jueza Natalia Palud, en una audiencia desarrollada en los tribunales tosquenses.
Prisión preventiva para un hombre investigado por vender droga en Las Toscas
Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano. El imputado, cuyas iniciales son NOG, fue detenido en el marco de un allanamiento realizado en el barrio Santa Lucía. Se le secuestraron dosis de cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.
El fiscal Sebastián Galleano lleva a cabo la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.
El abordaje de los hechos investigados por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General se encuadra en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Envoltorios con cocaína
Galleano indicó que “tras diversas diligencias que implicaron tareas de vigilancia, observación directa y registros fílmicos, se determinó que el imputado desarrollaba de forma habitual actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes en el barrio Santa Lucía”.
En tal sentido, señaló que “a raíz de ese abordaje territorial, el investigado fue detenido en el marco de un allanamiento”.
El funcionario del MPA precisó que “en el domicilio del hombre que quedó en preventiva se secuestraron envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares”.
Asimismo, el fiscal planteó que “durante el procedimiento policial, se constataron maniobras de ocultamiento de elementos de interés probatorio dentro del mismo inmueble”. Al respecto, ejemplificó que “en el desagüe de un inodoro, se halló una bolsa que contenía dinero y material estupefaciente”.
Calificación penal
Al imputado se le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.