Judiciales

Prisión preventiva para un hombre investigado por vender droga en Las Toscas

Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano. El imputado, cuyas iniciales son NOG, fue detenido en el marco de un allanamiento realizado en el barrio Santa Lucía. Se le secuestraron dosis de cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.