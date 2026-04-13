Judiciales

Prisión preventiva para cinco mujeres y cuatro hombres, investigados por vender droga al menudeo en San Justo

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Eric Fernández, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En el marco del mismo legajo penal, hay otra imputada para la cual se ordenaron medidas alternativas. A las diez personas involucradas se les atribuyó haber integrado una estructura organizada para comercializar al menudeo cocaína y marihuana.