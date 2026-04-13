Cinco mujeres y cuatro hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se investiga la venta de drogas al menudeo en la ciudad de San Justo.
Prisión preventiva para cinco mujeres y cuatro hombres, investigados por vender droga al menudeo en San Justo
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Eric Fernández, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En el marco del mismo legajo penal, hay otra imputada para la cual se ordenaron medidas alternativas. A las diez personas involucradas se les atribuyó haber integrado una estructura organizada para comercializar al menudeo cocaína y marihuana.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Eric Fernández, en una audiencia desarrollada ante el juez José Luis García Troiano en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal valoró que “aunque la Defensa se opuso en todos los casos a la prisión preventiva e incluso pidió que, si se imponía para algunas personas, fuera con modalidad domiciliaria, el magistrado hizo lugar a nuestros requerimientos”, y aclaró que “ordenó el cumplimiento ordinario y sin plazos de la medida para todos los imputados”.
Fernández también mencionó que “hay una mujer más involucrada”, e indicó que “en función de circunstancias particulares, para ella el juez dispuso normas de conducta”.
Por otro lado, el fiscal destacó que “frente a un planteo de excepción de competencia realizado por la Defensa para remitir la causa al fuero federal, desde el MPA defendimos la competencia provincial del caso y el juez avaló nuestra postura”.
El abordaje de los ilícitos investigados por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Dosis de cocaína y marihuana
El fiscal sostuvo que “entre diciembre del año pasado y el jueves 19 de marzo de este año, los imputados actuaron de forma coordinada dentro de una estructura organizada para vender al menudeo dosis de cocaína y marihuana”. Según especificó, “se dividían tareas para obtener, fraccionar, almacenar, distribuir y comercializar las drogas”.
Al referir a las evidencias, Fernández precisó que “en diferentes allanamientos en los que se concretaron las detenciones, se secuestraron estupefacientes y otros elementos que son indicios de la actividad delictiva”.
También detalló que “se llevaron a cabo intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente en las que se detectó que los imputados mantenían conversaciones vinculadas a los ilícitos”. A su vez, manifestó que “contamos con informes bancarios, de billeteras virtuales y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”.
Por otro lado, el funcionario del MPA señaló que “a raíz de reiteradas denuncias recibidas, la Municipalidad de San Justo remitió una nota que forma parte del legajo penal”.
Coautores
Los diez imputados son investigados como coautores de comercialización de estupefacientes en dosis destinadas al consumo agravada (por la intervención de tres o más personas).
Las iniciales de las seis mujeres involucradas son RSQ, YSA, MDB, NBA, RMS y AJO –esta última es quien transita el proceso judicial en libertad–, mientras que las de los cuatro hombres son DDO, AAR, LJM y JMM.