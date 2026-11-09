Norte santafesino

Dos deportistas de Calchaquí fueron distinguidas por sus actuaciones en competencias nacionales e internacionales

El Concejo Municipal reconoció a Emma Sicevich, medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF en Colombia, y a la doctora Alejandra Nora Astegher, quien obtuvo el bronce en natación en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores