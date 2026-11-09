El Concejo Municipal de Calchaquí realizó un acto de reconocimiento a dos deportistas de la ciudad que alcanzaron importantes resultados en competencias nacionales e internacionales. La ceremonia tuvo lugar el jueves 5 de noviembre en el recinto legislativo y distinguió a Emma Sicevich y a la doctora Alejandra Nora Astegher.
Dos deportistas de Calchaquí fueron distinguidas por sus actuaciones en competencias nacionales e internacionales
El Concejo Municipal reconoció a Emma Sicevich, medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF en Colombia, y a la doctora Alejandra Nora Astegher, quien obtuvo el bronce en natación en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores
Una de las homenajeadas fue Emma Sicevich, quien tuvo una destacada participación en los Juegos Panamericanos de Taekwon-Do ITF, disputados en Barranquilla, Colombia. Allí consiguió la medalla de oro en formas individuales y la presea de plata en combate, luego de sus resultados en el Campeonato Argentino de la disciplina.
También recibió una distinción la doctora Alejandra Nora Astegher, campeona provincial de natación y representante de Calchaquí en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, realizados en San Juan. En esa competencia obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 25 metros pecho.
Durante el encuentro, Astegher compartió su experiencia en la competencia nacional, mientras que Sicevich repasó su trayectoria deportiva junto a su entrenador, Ricardo Wittmann, quien la acompaña en su preparación.
Además, María de la Paz Fernández Reynolds, conocida como "Pupina", dedicó unas palabras a su amiga Emma y destacó su recorrido y sus logros.
El reconocimiento puso en valor el desempeño de ambas deportistas y sus resultados en escenarios competitivos de relevancia, representando a Calchaquí en distintas disciplinas y categorías.