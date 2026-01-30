Más de 1.200 chicos participan de las Escuelas de Verano en Reconquista

Este jueves 29 de enero, autoridades de la provincia de Santa Fe visitaron las Escuelas de Verano que se desarrollan en la ciudad de Reconquista, en el marco del acompañamiento institucional a las propuestas educativas, recreativas y de contención que se llevan adelante durante la temporada estival.
La recorrida contó con la presencia del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Dr. Aristides Lasarte, y del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, quienes compartieron la jornada con equipos locales y destacaron el trabajo que se realiza desde hace años en la ciudad.
Territorio
En ese contexto, el Defensor del Pueblo, Aristides Lasarte, remarcó la importancia de estar presentes en el territorio:
“La idea es acompañar, sobre todo acá en Reconquista, a la delegación que hace un muy buen trabajo desde hace muchos años, y en las localidades donde no tenemos presencia física, tratar de desplegar todo el potencial que tiene la Defensoría con las oficinas móviles, para que todos los ciudadanos santafesinos tengan acceso a los dispositivos con los que contamos”.
Mirá tambiénVera acompaña a sus futuros policías: Mitre respaldó a aspirantes al ISeP
Por su parte, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, valoró el impacto del trabajo conjunto y el enfoque de derechos que se promueve desde las Escuelas de Verano:
“Tenemos un lema en la Defensoría que es ‘todos los días, todos los derechos, todas las infancias’. Y lo que vinimos a compartir hoy a esta región tan importante de la provincia es cómo, cuando los adultos nos ponemos de acuerdo, podemos cambiar las condiciones de vida de quienes están esperando una sociedad mejor, que son los niños, niñas y adolescentes”.
La articulación entre instituciones
Mirá tambiénEl costo oculto de producir leche: cómo las tasas municipales impactan al sector
“Acá hay una alianza muy importante para que más de 1.200 chicos, niñas y niños estén aprendiendo, alimentándose, divirtiéndose y conociendo sus derechos. Esa es la mejor forma que tiene la Defensoría de acompañar en los procesos de crecimiento, y también de recomendar y articular cuando hay situaciones donde un derecho se ve vulnerado”.
De esta manera, la visita provincial a las Escuelas de Verano en Reconquista reafirma la importancia del trabajo articulado entre el Estado, los clubes, las instituciones y los equipos docentes, fortaleciendo políticas públicas que garantizan inclusión, aprendizaje, recreación y cuidado para niños, niñas y adolescentes durante el verano.