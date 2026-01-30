Edición 2026

Más de 1.200 chicos participan de las Escuelas de Verano en Reconquista

Autoridades de la provincia de Santa Fe visitaron las Escuelas de Verano que funcionan en la ciudad de Reconquista, en el marco del acompañamiento institucional a las propuestas educativas, recreativas y de contención que se desarrollan durante el verano. Durante la recorrida, destacaron el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones locales para garantizar derechos y oportunidades a niños, niñas y adolescentes.