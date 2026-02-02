Edición 2026

Michlig destacó el funcionamiento de las Escuelas de Verano en el departamento San Cristóbal

“Alrededor de 2000 niños y adolescentes del departamento San Cristóbal disfrutaron de las Escuelas de Verano 2026, durante todo el mes de enero, combinando educación, deporte, recreación y cultura”, destalló el senador.