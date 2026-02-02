Michlig destacó el funcionamiento de las Escuelas de Verano en el departamento San Cristóbal

En el marco del Programa Provincial Santa Fe en Movimiento, más de 35 mil niños y adolescentes de entre 4 y 14 años disfrutarán de las propuestas del Programa de Escuelas de Verano desplegado en por el Gobierno de Santa Fe en 240 sedes de 219 localidades de toda la provincia, desde el 2 al 30 de enero.
San Cristóbal contó con 26 sedes
En el departamento San Cristóbal la actividad se desarrolló en 26 sedes de distintas localidades, con el otorgamiento de 2037 cupos que puso a disposición el Gobierno Provincial, a través de los ministerios de Educación (Región IX) y de Igualdad y Desarrollo Humano.
“La actividad demando el trabajo de 123 profes (docentes y guardavidas) que estuvieron desenvolviéndose en las 26 sedes del departamento San Cristóbal”, confirmó el representante departamental.
“Queremos agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro por establecer estas políticas de Estado en favor de los más chicos y jóvenes que encuentran un lugar optimo que los contienen en un entorno seguro, organizado y pensado para el desarrollo integral de las infancias”.
Igualmente, el senador traslado su agradecimiento y felicitaciones a los equipos de trabajo del ministerio de Educación que conduce José Goity y de Igualdad y Desarrollo Humano que conduce Vicky Tejeda”.
“Un valioso programa provincial”
Recientemente en una visita a una de las escuela de verano el gobernador Pullaro destacó que esta actividad “es la continuidad del ciclo lectivo para que los chicos y chicas puedan participar durante el verano de actividades recreativas donde se van a divertir y aprender diferentes deportes”.
En ese marco, el gobernador destacó que “sin las Escuelas de Verano, muchos chicos y chicas no tendrían la oportunidad de participar de un club o una actividad deportiva o recreativa y se tendrían que quedar en sus casas con dispositivos electrónicos o aburriéndose”, por lo cual remarcó que la idea es “que puedan seguir en contacto con sus amigos, la pasen bien y puedan practicar deportes”.
“Desde el Gobierno Provincial hicimos un gran esfuerzo para garantizar el desarrollo de este valioso programa vinculado a la educación, a la contención, a la integración, la convivencia y el disfrute del tiempo libre por parte de los más chicos y que sirven para seguir fortaleciendo los aprendizajes”, coincidieron el ministro de Educación, José Goity, y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.