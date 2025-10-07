Cultura

Se inauguró Espacio Abierto, un lugar en común para construir la identidad verense

Se trata de una sitio colectivo de con objetivos educativos, sociales y comunitarios. «Nació por una inquietud de un grupo de artistas cuando se reunieron en febrero con la ministra Susana Rueda, en 2024», recordó el coordinador Atilio Clementín.