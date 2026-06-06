Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva impuesta a un hombre de 31 años, cuyas iniciales son DAB, al que se investiga por tener estupefacientes para venderlos al menudeo en San Guillermo (departamento San Cristóbal).
Confirman la prisión preventiva de un hombre investigado por venta de drogas en San Guillermo
Así lo resolvió el camarista Sergio Alvira en una audiencia de apelación que se llevó a cabo en los tribunales de Rafaela.
La investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, quien fue el encargado de representar al MPA en las audiencias de primera y de segunda instancia.
Peligros procesales
Odriozola valoró la confirmación de lo resuelto en segunda instancia y señaló que “el camarista rechazó los agravios de la Defensa y sostuvo que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitieron ratificar la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso”.
El fiscal destacó que “el camarista avaló la decisión de la jueza de primera instancia, Cecilia Álamo, que dispuso la prisión preventiva del imputado” y concluyó que “Alvira consideró que aún existen riesgos procesales, ya que deben llevarse a cabo una serie de medidas pendientes, como por ejemplo, pericias de los teléfonos celulares secuestrados”.
Estupefacientes
El fiscal recordó que “el hombre de 31 años tenía en su poder con conocimiento y voluntad de sus actos estupefacientes con fines de comercialización”.
“A partir de diversas evidencias que logramos recabar, solicitamos un allanamiento en la vivienda del imputado en el que se secuestraron seis envoltorios de nailon con marihuana, un cigarrillo armado con la misma sustancia, diez envoltorios de nailon con clorhidrato de cocaína, una balanza digital, diversos recortes y envoltorios de nailon utilizados para el fraccionamiento y tres teléfonos celulares”, precisó Odriozola
Calificación legal
Al imputado de 31 años se le atribuyó la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.