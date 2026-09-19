Presentaron la 55ª edición

La Fiesta Nacional del Zapallo vuelve a Ceres con tres jornadas de música y tradición

El tradicional evento se realizará del 10 al 12 de octubre en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico. La programación incluirá música tropical, folclore y propuestas para toda la región, con entradas generales desde $5.000.