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Presentaron la 55ª edición

La Fiesta Nacional del Zapallo vuelve a Ceres con tres jornadas de música y tradición

El tradicional evento se realizará del 10 al 12 de octubre en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico. La programación incluirá música tropical, folclore y propuestas para toda la región, con entradas generales desde $5.000.

Michlig acompañó en Ceres el lanzamiento de la 55° Fiesta Nacional del ZapalloMichlig acompañó en Ceres el lanzamiento de la 55° Fiesta Nacional del Zapallo
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Ceres se prepara para una nueva edición de uno de los eventos más tradicionales de la ciudad y la región. El Club Central Argentino Olímpico presentó oficialmente la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo, que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 con una programación que combinará música, folclore y propuestas para toda la familia.

El lanzamiento se realizó en las instalaciones de la institución y contó con la participación del senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, además del presidente del Club Central Argentino Olímpico, Andrés Bernabeu, y el titular de la Comisión de Eventos, Ceferino Díaz.

Durante la presentación se dieron a conocer las principales actividades previstas para las tres jornadas y los valores de las entradas.

Una celebración con 55 ediciones

La Fiesta Nacional del Zapallo llega a su 55ª edición, consolidada como una de las celebraciones tradicionales de Ceres y del departamento San Cristóbal.

Durante el lanzamiento, Bernabeu invitó a los vecinos de Ceres y de localidades de la región a participar de las diferentes propuestas. También destacó el esfuerzo realizado por la institución para mantener la celebración en un contexto económico complejo, con una cartelera artística amplia y valores de entrada accesibles.

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Michlig, por su parte, destacó la trayectoria del evento y el papel que el Club Central Argentino Olímpico ha tenido en su organización a lo largo de los años.

“Sostener 55 ediciones es para destacar”, señaló el senador, quien recordó que la institución atravesó diferentes momentos económicos, climáticos y sociales y continuó organizando la celebración.

Música y propuestas durante tres jornadas

La programación comenzará el sábado 10 de octubre. A las 10.30 se realizará el acto oficial de apertura, con entrada libre. Desde las 16, el ingreso general tendrá un valor de $5.000.

La jornada continuará con las actuaciones de La Buena Cumbia, con su tributo a Los Palmeras, y Candelaria Tisera.

El domingo 11 será el turno de Ana Laura Testa, con una propuesta de folclore y chamamé, y Daniel Romero, exvocalista principal del Grupo Ceibo.

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Durante la madrugada se desarrollará además la denominada “Noche de Cumbia”, que contará con la participación de Brujo Ezequiel y Dani Hoyos. La entrada general para el domingo tendrá un costo de $8.000, mientras que el acceso en puerta para la Noche de Cumbia será de $12.000.

Finalmente, el lunes 12 se presentarán Paquito Ocaño y Franco Massignani. Para esa jornada, la entrada general tendrá un valor de $10.000.

El Club Central vuelve a organizar la fiesta

La realización de la Fiesta Nacional del Zapallo implica nuevamente un importante trabajo de organización por parte del Club Central Argentino Olímpico y su Comisión de Eventos.

Bernabeu agradeció el acompañamiento recibido para concretar esta nueva edición y destacó el respaldo de las autoridades y de distintas instituciones.

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En tanto, la intendenta Alejandra Dupouy puso en valor el trabajo realizado por la Subcomisión de Eventos y el vínculo de la celebración con la identidad de la ciudad.

“Esta fiesta es un orgullo para Ceres y nos representa como ciudad y como región. Es una fiesta que sentimos todos los ceresinos”, expresó.

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