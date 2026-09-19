Relevan el sistema de desagües

Vera: analizan puntos críticos para mejorar el escurrimiento de agua ante posibles lluvias intensas

La Municipalidad y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia analizaron un relevamiento topográfico realizado en distintos sectores de la ciudad. Se estudiaron alternativas de limpieza, mantenimiento e intervención ante posibles períodos de lluvias intensas.