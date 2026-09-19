La Municipalidad de Vera y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia avanzan en el análisis del sistema de escurrimiento de la ciudad, a partir de un relevamiento realizado por profesionales del área provincial. El objetivo es identificar puntos críticos y definir intervenciones que permitan mejorar el drenaje urbano y reducir el impacto de eventuales lluvias intensas.
Vera: analizan puntos críticos para mejorar el escurrimiento de agua ante posibles lluvias intensas
La Municipalidad y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia analizaron un relevamiento topográfico realizado en distintos sectores de la ciudad. Se estudiaron alternativas de limpieza, mantenimiento e intervención ante posibles períodos de lluvias intensas.
La intendenta Paula Mitre, junto a integrantes de las secretarías de Obras Públicas y Servicios Públicos del municipio, mantuvo una reunión de trabajo con Augusto Bustamante, representante de la zona norte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Durante el encuentro fueron evaluados los resultados del relevamiento topográfico realizado en diferentes sectores de Vera y se analizaron alternativas de intervención, mantenimiento y limpieza de los canales y conductos que forman parte del sistema de escurrimiento.
Identifican sectores prioritarios
Entre los puntos incluidos en el análisis se encuentra el sector de la ex rotonda de las rutas nacionales 11 y 98, una zona considerada estratégica dentro del esquema de circulación del agua.
También fueron evaluadas las alcantarillas ubicadas sobre la ruta nacional 98, en el tramo comprendido entre el nuevo tunnel liner y la ruta 11, además del acceso a la ciudad por calle Lisandro de la Torre.
El relevamiento abarcó además el sector de Soldado Gómez hacia el norte y distintos puntos vinculados a la ruta provincial 3.
A partir de la información obtenida por los equipos técnicos, las autoridades buscan establecer cuáles son las intervenciones prioritarias y qué tareas de mantenimiento y limpieza resultan necesarias para favorecer el normal escurrimiento del agua.
Preparación ante lluvias intensas
Uno de los ejes del encuentro estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad frente a posibles períodos de precipitaciones abundantes.
En ese sentido, el análisis del sistema de drenaje apunta no sólo a resolver dificultades existentes, sino también a anticipar escenarios que puedan generar anegamientos y complicaciones en distintos sectores de Vera.
“Estamos trabajando junto a la Provincia para conocer en profundidad el comportamiento del agua en nuestra ciudad y planificar las intervenciones que sean necesarias”, explicó Mitre.
La intendenta señaló además que el relevamiento permite “identificar los puntos críticos y avanzar en alternativas concretas para mejorar el escurrimiento, realizar las limpiezas correspondientes y prepararnos ante posibles lluvias intensas”.
Trabajo conjunto entre Municipio y Provincia
La reunión forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre el Municipio de Vera y los organismos provinciales vinculados con los recursos hídricos.
El relevamiento técnico constituye un primer paso para definir las próximas acciones sobre los sectores considerados prioritarios. A partir de los resultados obtenidos, se evaluarán tareas de limpieza, mantenimiento y eventuales obras destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de escurrimiento urbano.
La planificación adquiere especial relevancia ante la posibilidad de períodos con precipitaciones superiores a las habituales, para los cuales contar con los desagües y alcantarillas en condiciones adecuadas resulta clave para favorecer el rápido drenaje del agua.