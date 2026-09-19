En el sur provincial

Salud mental y juventud: Villa Gobernador Gálvez organiza una charla sobre prevención del suicidio

El encuentro estará a cargo del psicólogo Luciano Rodríguez Costa y se realizará el miércoles 23 de septiembre, desde las 18, en la Casa de la Cultura. La actividad será con entrada libre y gratuita y estará dirigida a profesionales de la salud y público en general.