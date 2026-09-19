La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizará el próximo miércoles 23 de septiembre una charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio, con especial atención en las juventudes. Bajo el título “Alojar el sufrimiento: una mirada comunitaria sobre el suicidio en las juventudes”, la actividad estará a cargo del psicólogo Luciano Rodríguez Costa.
Salud mental y juventud: Villa Gobernador Gálvez organiza una charla sobre prevención del suicidio
El encuentro estará a cargo del psicólogo Luciano Rodríguez Costa y se realizará el miércoles 23 de septiembre, desde las 18, en la Casa de la Cultura. La actividad será con entrada libre y gratuita y estará dirigida a profesionales de la salud y público en general.
El encuentro comenzará a las 18 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Laprida y Eva Perón, y tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta está destinada tanto a profesionales vinculados con la salud como al público en general.
La actividad se desarrollará en el marco del mes de la prevención del suicidio y buscará generar un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales y culturales vinculadas al sufrimiento, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
Las juventudes y el abordaje comunitario
Durante la charla, Rodríguez Costa anticipó que uno de los puntos de partida será el análisis de las estadísticas recientes sobre suicidio. Según explicó, durante 2025 se registró un índice de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, cifra que, de acuerdo con los datos mencionados por el profesional y atribuidos a informes del Ministerio de Seguridad, se ubica por encima de la media mundial.
El psicólogo señaló además que la problemática presenta una incidencia particularmente importante entre las personas jóvenes y, dentro de ese grupo, entre los varones.
“Plantear estas cifras precisamente en el mes de la prevención del suicidio tiene la relevancia de pensar qué lugar le estamos dando socialmente a las juventudes”, sostuvo Rodríguez Costa.
En ese sentido, explicó que la propuesta no se limitará a analizar los datos, sino que buscará profundizar en las condiciones culturales y comunitarias que atraviesan a los jóvenes y en los recursos que pueden desarrollarse para afrontar situaciones de sufrimiento.
“La idea entonces es poder pensar un poco estas condiciones culturales, comunitarias, y pensar también en cuáles son los recursos que los jóvenes desarrollan ante esta nueva situación”, señaló.
Mitos y formas de hablar sobre el sufrimiento
Otro de los ejes de la jornada será el análisis de algunos mitos vinculados al suicidio y la importancia de generar herramientas para abordar el sufrimiento desde una perspectiva preventiva.
Rodríguez Costa mencionó como ejemplo la creencia de que hablar sobre el suicidio puede generar un efecto de contagio. Frente a esta mirada, planteó la necesidad de promover conversaciones responsables sobre el sufrimiento y de generar espacios donde los jóvenes puedan expresar aquello que les provoca dolor o angustia.
“No hablar, en todo caso, refuerza el aislamiento”, sostuvo el profesional, quien también cuestionó la tendencia a considerar el suicidio exclusivamente como una problemática individual.
Desde esta perspectiva, la charla buscará poner en discusión el papel de la comunidad, los vínculos y los espacios de escucha en la prevención, además de aportar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y acompañarlas de manera adecuada.
Una actividad abierta a toda la comunidad
La propuesta se realizará el miércoles 23 de septiembre, a las 18, en la Casa de la Cultura de Villa Gobernador Gálvez, en Laprida y Eva Perón.
La participación será libre y gratuita, sin estar limitada exclusivamente a profesionales de la salud. La convocatoria también alcanza a vecinos, familiares, docentes, integrantes de instituciones y todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre salud mental y prevención del suicidio.
El encuentro propone así abrir un espacio de diálogo comunitario en torno a una problemática compleja, con el objetivo de favorecer la escucha, derribar mitos y ampliar las herramientas disponibles para acompañar situaciones de sufrimiento, especialmente entre adolescentes y jóvenes.