San Lorenzo

La Escuela Nº 2118 presentó la interpretación de la Marcha San Lorenzo en lengua de señas

La propuesta fue desarrollada por la Escuela de Educación Especial Nº 2118 “Bartolomé Ayrolo”, junto al Círculo Social, Cultural y Deportivo para Personas Sordas y la Municipalidad de San Lorenzo. El material podrá ser utilizado en actos patrios y busca facilitar el acceso de la comunidad sorda al patrimonio histórico y cultural.