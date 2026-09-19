La Escuela de Educación Especial Nº 2118 “Bartolomé Ayrolo” de San Lorenzo presentó la interpretación oficial de la Marcha San Lorenzo en lengua de señas, una iniciativa que busca ampliar la participación de la comunidad sorda en los actos patrios y facilitar su acceso a parte del patrimonio histórico y cultural argentino.
La Escuela Nº 2118 presentó la interpretación de la Marcha San Lorenzo en lengua de señas
La propuesta fue desarrollada por la Escuela de Educación Especial Nº 2118 “Bartolomé Ayrolo”, junto al Círculo Social, Cultural y Deportivo para Personas Sordas y la Municipalidad de San Lorenzo. El material podrá ser utilizado en actos patrios y busca facilitar el acceso de la comunidad sorda al patrimonio histórico y cultural.
El proyecto fue desarrollado de manera conjunta con el Círculo Social, Cultural y Deportivo para Personas Sordas y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de San Lorenzo. El cierre de la propuesta se realizó en el Auditorio del Complejo Museológico, donde además se presentó el registro audiovisual de la interpretación.
La jornada contó con la presencia del intendente Leonardo Raimundo; la directora de la Escuela Nº 2118, Mariana Aguirre; la presidenta del Círculo Social, Cultural y Deportivo para Personas Sordas, Gabriela Martín; funcionarios municipales, concejales, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad.
El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con la presentación del proyecto y de la versión en lengua de señas de la Marcha San Lorenzo.
Una iniciativa para ampliar la participación en los actos patrios
Durante la presentación, Aguirre explicó que el proyecto surgió en el marco de la normativa provincial que establece la ejecución y reproducción de la Marcha San Lorenzo en los actos oficiales de Santa Fe.
La propuesta busca, al mismo tiempo, avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y participación de las personas con discapacidad, generando una herramienta que permita a la comunidad sorda participar de manera plena en las ceremonias escolares e institucionales.
En ese sentido, la directora destacó que el material no estará destinado únicamente a la comunidad educativa de San Lorenzo, sino que podrá ser utilizado también por otras escuelas de personas sordas que quieran incorporar la interpretación de la marcha en sus propios actos.
Aguirre remarcó especialmente el trabajo realizado junto al Círculo Social, Cultural y Deportivo para Personas Sordas. Sus integrantes participaron desde las primeras etapas del proyecto y acompañaron el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que lograron incorporar la interpretación de la obra en una jornada de trabajo.
Posteriormente, esa experiencia fue registrada en video para generar el material que ahora podrá ser utilizado en diferentes espacios y ceremonias.
El valor de una obra vinculada a la historia de San Lorenzo
El intendente Leonardo Raimundo destacó el carácter local de la iniciativa y el trabajo articulado entre la escuela, las instituciones vinculadas a la comunidad sorda y el municipio.
“Primero, este proyecto surge de una escuela de San Lorenzo; segundo, técnicos del área de Cultura de San Lorenzo pudieron colaborar y, tercero, se trata nada menos que de la Marcha San Lorenzo, obra sobre el único combate de San Martín en suelo patrio”, expresó.
La elección de la obra también adquiere un significado particular por su estrecha vinculación con la historia de la ciudad y con el Combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813.
Raimundo consideró que el resultado podrá trascender el ámbito de la institución y ser incorporado en distintos actos patrios. “Es muy importante lo que han hecho porque esto va a ser utilizado en muchos actos patrios y es una forma de integración y de sentirnos parte de la misma historia”, señaló.
Los estudiantes realizaron la interpretación en vivo
Luego de las palabras de las autoridades, se proyectó el video elaborado durante el desarrollo del proyecto, que reúne la interpretación de la Marcha San Lorenzo en lengua de señas.
Como cierre de la actividad, el intendente entregó diplomas a quienes participaron de la iniciativa. Finalmente, los alumnos de la Escuela Nº 2118 “Bartolomé Ayrolo” realizaron en vivo la interpretación de la Marcha San Lorenzo en lengua de señas.
De esta manera, la propuesta dejó como resultado un material que combina educación, inclusión y patrimonio histórico, con la posibilidad de que la comunidad sorda pueda participar de una pieza central de las ceremonias patrias y de la identidad histórica de San Lorenzo.