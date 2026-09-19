La remodelación integral de las veredas del bulevar Santa Fe, en Rafaela, superó el 90% de avance y atraviesa su etapa final. La intervención incluye la renovación de los pisos, mejoras en la accesibilidad peatonal, trabajos sobre la infraestructura subterránea y la incorporación de nuevos espacios verdes.
Rafaela: la renovación del bulevar Santa Fe entra en la recta final
La intervención contempla la renovación integral de las veredas, mejoras en la accesibilidad y la incorporación de infraestructura para ordenar el tendido de cables. Ya finalizaron los trabajos en una de las cuadras y durante la próxima semana se completará la colocación de losetas en el tramo de enfrente.
De acuerdo con el cronograma de obra, en los últimos días finalizaron las tareas correspondientes a la cuadra ubicada entre Sargento Cabral y San Lorenzo. En tanto, en el tramo de enfrente, comprendido entre Pueyrredón y Güemes, está prevista para la próxima semana la colocación de la totalidad de las losetas.
Una vez completada esa instancia, los trabajos continuarán con tareas de reparación, terminaciones y ejecución de las ochavas, antes de avanzar hacia la finalización de la intervención.
Nuevas veredas y mejoras en accesibilidad
La obra contempla el levantamiento y demolición de las veredas existentes, la preparación y consolidación de la base y la colocación de un nuevo solado.
El proyecto incorpora baldosas en dos tonalidades y sectores con baldosas podotáctiles, destinadas a facilitar la circulación y orientación de personas con disminución visual.
También se prevé la recuperación de los espacios correspondientes a las cazuelas de los árboles, con la incorporación de superficie verde que acompañará la renovación del entorno peatonal.
Infraestructura para ordenar el tendido de cables
Uno de los componentes de la intervención está relacionado con la infraestructura de servicios. Durante la ejecución de las nuevas veredas se colocó un tritubo destinado a proteger y ordenar el tendido de cables, particularmente los correspondientes a redes de fibra óptica.
La incorporación de esta infraestructura busca evitar que futuras intervenciones sobre los servicios impliquen nuevas roturas de las veredas recientemente construidas y contribuir a un ordenamiento del tendido existente.
La obra se integra a la renovación del centro
La remodelación de las veredas del bulevar Santa Fe forma parte de un plan de modernización y refuncionalización del área céntrica de Rafaela, que contempla también intervenciones en la Plaza 25 de Mayo y sus calles internas.
El objetivo de las obras es mejorar las condiciones de circulación peatonal y accesibilidad en uno de los sectores de mayor actividad de la ciudad, además de renovar la infraestructura y jerarquizar los espacios públicos.