Supera el 90% de avance

Rafaela: la renovación del bulevar Santa Fe entra en la recta final

La intervención contempla la renovación integral de las veredas, mejoras en la accesibilidad y la incorporación de infraestructura para ordenar el tendido de cables. Ya finalizaron los trabajos en una de las cuadras y durante la próxima semana se completará la colocación de losetas en el tramo de enfrente.