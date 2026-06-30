Fortín Olmos fue sede de una jornada para fortalecer la atención cardiológica en el departamento Vera

Profesionales de distintas localidades del departamento Vera participaron en Fortín Olmos de una jornada de trabajo destinada a optimizar la atención de pacientes cardiológicos y fortalecer el seguimiento de personas con antecedentes de enfermedad de Chagas. Además de definir nuevos criterios para las derivaciones, se realizaron controles médicos y estudios a más de un centenar de pacientes.