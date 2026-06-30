Equipos de salud de diferentes localidades del departamento Vera participaron en Fortín Olmos de una jornada de trabajo orientada a mejorar la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares y fortalecer el seguimiento de personas con antecedentes de Chagas.
Fortín Olmos fue sede de una jornada para fortalecer la atención cardiológica en el departamento Vera
Profesionales de distintas localidades del departamento Vera participaron en Fortín Olmos de una jornada de trabajo destinada a optimizar la atención de pacientes cardiológicos y fortalecer el seguimiento de personas con antecedentes de enfermedad de Chagas. Además de definir nuevos criterios para las derivaciones, se realizaron controles médicos y estudios a más de un centenar de pacientes.
La actividad, organizada por el Ministerio de Salud de Santa Fe, reunió en el Centro Integrador Comunitario (CIC) a profesionales de atención primaria de Los Amores, Tartagal, Golondrina, Intiyaco, Garabato, El Toba y Fortín Olmos, junto con integrantes de la Región de Salud Reconquista y del Hospital Regional de Vera, centro de referencia para las derivaciones cardiológicas de la zona.
El objetivo principal fue optimizar la articulación entre los distintos niveles de atención para facilitar el acceso a estudios especializados y garantizar un seguimiento más eficiente de los pacientes.
Coordinación para agilizar las derivaciones
Durante el encuentro, los equipos acordaron criterios comunes para la solicitud de interconsultas en cardiología, la evaluación clínica inicial de los pacientes y la realización de los estudios necesarios antes de la derivación al especialista.
También se avanzó en la organización de un sistema de turnos coordinado con el Hospital Regional de Vera, con el propósito de facilitar los traslados de pacientes mediante el servicio de emergencias SIES 107.
Desde la Región de Salud Reconquista destacaron que este tipo de instancias permiten fortalecer el trabajo en red, mejorar la continuidad de los tratamientos y acercar las prestaciones especializadas a las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos.
Más de 110 pacientes participaron de los controles
Como parte de la jornada también se desarrollaron evaluaciones cardiovasculares y estudios de laboratorio destinados a personas con antecedentes de infección por la enfermedad de Chagas y pacientes que requerían controles cardiológicos.
En total, las actividades alcanzaron a más de 110 personas, incluyendo cerca de 50 pacientes que fueron sometidos a análisis específicos y evaluaciones cardiovasculares.
Los controles estuvieron a cargo de profesionales del Programa Provincial de Control de la Enfermedad de Chagas, especialistas de la Sociedad de Cardiología de Rosario, la Federación Argentina de Cardiología, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y bioquímicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Según explicaron los especialistas, muchos de los pacientes evaluados recibieron tratamiento contra el Chagas entre 2004 y 2005 y requieren controles periódicos para monitorear su evolución, especialmente quienes fueron diagnosticados durante la infancia.
Prevención y seguimiento, claves para reducir complicaciones
Durante la jornada también se remarcó la importancia de sostener las estrategias de prevención y detección temprana de la enfermedad de Chagas.
Los especialistas recordaron que actualmente uno de los principales desafíos es evitar la transmisión congénita mediante los controles durante el embarazo, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamientos y reducir significativamente el riesgo de complicaciones futuras.
En paralelo, los profesionales destacaron que la articulación entre hospitales, centros de salud, universidades y organismos especializados favorece una atención más integrada, mejora el acceso al diagnóstico y al tratamiento y permite derivar oportunamente a los pacientes que requieren atención de mayor complejidad.
Finalmente, representantes de los efectores de salud del departamento Vera coincidieron en que este tipo de encuentros fortalece el trabajo coordinado entre las distintas instituciones y facilita el acceso a controles especializados para los habitantes de localidades rurales y de difícil acceso, promoviendo una atención sanitaria más cercana y continua.