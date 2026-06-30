Sur provincial

Avanza el proceso para concesionar la Terminal I del Puerto de Villa Constitución

Después de permanecer sin actividad durante casi siete décadas, la Terminal I del Puerto de Villa Constitución inicia un proceso de licitación pública para su futura concesión. El predio, de más de 33.000 metros cuadrados, será destinado a operaciones de arena y áridos, con un esquema que contempla la participación del sector privado desde la etapa de elaboración del pliego.