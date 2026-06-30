La Terminal I del Puerto de Villa Constitución comienza una nueva etapa con la apertura del proceso licitatorio para su futura concesión.
Avanza el proceso para concesionar la Terminal I del Puerto de Villa Constitución
Después de permanecer sin actividad durante casi siete décadas, la Terminal I del Puerto de Villa Constitución inicia un proceso de licitación pública para su futura concesión. El predio, de más de 33.000 metros cuadrados, será destinado a operaciones de arena y áridos, con un esquema que contempla la participación del sector privado desde la etapa de elaboración del pliego.
El Ente Administrador Puerto Villa Constitución (EAPVC) inició la elaboración participativa del pliego que regirá la convocatoria pública, una instancia que permitirá incorporar aportes y observaciones de empresas e interesados antes de la publicación del documento definitivo.
La iniciativa contempla la concesión de un predio de 33.015,91 metros cuadrados, destinado a la operación de arena y áridos. Además, el proyecto prevé un plazo estimado de seis meses para ejecutar las obras de adecuación de las instalaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento la terminal.
La Terminal I fue la primera unidad operativa del puerto villense, pero permanece sin actividad desde hace casi 70 años. En distintas oportunidades se intentó concesionar el espacio, aunque los procesos no prosperaron debido a las limitaciones de infraestructura, los accesos logísticos y las condiciones operativas del lugar.
Una terminal con potencial para volver a operar
Antes de avanzar con la licitación, el Ente Administrador realizó una serie de pruebas operativas junto a una empresa que actualmente desarrolla actividades en el puerto. Los ensayos estuvieron orientados a evaluar la factibilidad de utilizar la terminal para el movimiento de arena y áridos.
Según se informó, los resultados fueron satisfactorios y permitieron comprobar la viabilidad de este tipo de operaciones, lo que dio impulso al inicio del proceso licitatorio.
En lugar de avanzar con una adjudicación directa, se optó por una convocatoria abierta que permita la participación de todas las empresas interesadas bajo las mismas condiciones, con el objetivo de garantizar un proceso competitivo y transparente.
Un pliego abierto a aportes del sector privado
La elaboración del pliego incorpora una instancia de consulta pública previa al llamado formal a licitación. El borrador ya se encuentra disponible para su consulta y podrá recibir observaciones, sugerencias y propuestas hasta el 4 de julio.
Todos los aportes serán evaluados antes de la publicación del pliego definitivo, prevista para el 6 de julio, documento que servirá de base para la convocatoria oficial.
Desde el Ente Administrador señalaron que este mecanismo busca enriquecer las condiciones de la licitación y favorecer la participación de potenciales operadores.
El cronograma hacia la nueva concesión
El proceso continuará con la publicación del pliego definitivo el 6 de julio, mientras que la apertura para la recepción de ofertas está prevista para el 3 de agosto.
La futura concesión apunta a recuperar un espacio portuario que permaneció inactivo durante décadas, incorporándolo nuevamente al circuito logístico regional mediante inversiones en infraestructura y la puesta en marcha de una operación especializada en el movimiento de arena y áridos.
Con la reactivación de la Terminal I, se espera ampliar la capacidad operativa del Puerto de Villa Constitución y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad logística y productiva de la región.