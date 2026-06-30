El Ejecutivo municipal de San Jerónimo Norte continúa desarrollando un amplio programa de mantenimiento urbano que incluye trabajos de conservación del pavimento, mejoras en caminos rurales, nuevas cuadras de asfalto y la puesta en valor de plazas y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.
San Jerónimo Norte avanza con la recuperación de espacios públicos
Mientras avanza con tareas de mantenimiento del pavimento urbano y de los caminos rurales, el Ejecutivo local también impulsa un plan de pavimentación para nuevas cuadras y continúa invirtiendo en la recuperación y puesta en valor de plazas y espacios públicos en distintos barrios de la ciudad.
Así lo señaló a El Litoral Martín Oggier, responsable del área de Espacios Públicos, quien destacó que las intervenciones buscan garantizar mejores condiciones de transitabilidad y generar lugares de encuentro para las familias.
Mantenimiento permanente de calles y pavimento
Uno de los ejes de trabajo está centrado en la conservación de la infraestructura vial urbana. En las últimas semanas se realizaron tareas de sellado de juntas en distintos sectores de la ciudad, además de trabajos de bacheo que se ejecutan durante todo el año.
Según explicó Oggier, estas acciones permiten prolongar la vida útil del pavimento y prevenir deterioros mayores, especialmente durante los meses más fríos, cuando las condiciones climáticas dificultan algunas intervenciones.
Paralelamente, el municipio avanza con un nuevo plan de pavimentación. Actualmente se encuentra abierto el registro de oposición para la ejecución de 13 cuadras que aún cuentan con mejorado de ripio.
La iniciativa contempla facilidades de pago para los vecinos, con financiación de hasta 60 cuotas. Si bien la totalidad del proyecto demandará varias etapas, la intención es concretar entre cuatro y cinco nuevas cuadras antes de fin de año.
Caminos rurales: una tarea clave para la producción
Otro de los frentes de trabajo se desarrolla en la extensa red de caminos rurales que rodea a la localidad. San Jerónimo Norte cuenta con numerosos kilómetros de caminos de ripio y tierra, fundamentales para la actividad productiva y la conectividad de la zona rural.
En ese sentido, desde el municipio se realiza un mantenimiento constante que alcanza entre 25 y 30 kilómetros mensuales, aunque el ritmo de trabajo suele estar condicionado por las condiciones climáticas.
Las tareas incluyen perfilado, nivelación y acondicionamiento de las trazas para garantizar una circulación más segura tanto para productores como para transportistas y vecinos que utilizan diariamente estos caminos.
Plazas renovadas para fortalecer la vida comunitaria
La recuperación de espacios verdes constituye otra de las prioridades de la gestión municipal. Oggier destacó que desde el inicio de los trabajos se buscó jerarquizar las plazas y plazoletas como lugares de encuentro para las familias.
Entre las obras más importantes se encuentra la finalización de la Plaza Messi y los avances realizados en la Plazoleta Eggel, ubicada detrás del Club Libertad. Allí se incorporaron nuevos juegos infantiles, bancos, mesas y se ejecutaron trabajos de iluminación para mejorar la seguridad y el uso del espacio.
También se llevaron adelante mejoras en Plaza Belgrano, conocida por muchos vecinos como la plaza del barrio Ardizzone. En ese sector se renovaron completamente los juegos, se incorporó nuevo mobiliario urbano y próximamente se avanzará con nuevas luminarias.
Otro de los espacios intervenidos fue la Plazoleta Independencia, donde se realizó una renovación integral de la iluminación y un importante trabajo de mantenimiento y recuperación de los juegos existentes.
"Buscamos que las plazas sean verdaderos espacios de encuentro para las familias", señaló Oggier, al remarcar la importancia de continuar invirtiendo en lugares que favorezcan la integración social y la convivencia comunitaria.
Con obras distribuidas entre la zona urbana y rural, San Jerónimo Norte mantiene una agenda de trabajo enfocada en mejorar la infraestructura local y fortalecer aquellos espacios que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos. A la que se suman obras en materia vial, como la futura ciclovía en el acceso este a la ciudad, los trabajos en el Parque Industrial y en materia de salud.