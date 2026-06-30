En diferentes sectores de la ciudad

San Jerónimo Norte avanza con la recuperación de espacios públicos

Mientras avanza con tareas de mantenimiento del pavimento urbano y de los caminos rurales, el Ejecutivo local también impulsa un plan de pavimentación para nuevas cuadras y continúa invirtiendo en la recuperación y puesta en valor de plazas y espacios públicos en distintos barrios de la ciudad.