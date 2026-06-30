Aniversario

Los festejos por los 150 años de la Sociedad de Canto Harmonie continúan con una noche de folklore en San Carlos Sud

La Sociedad de Canto Harmonie de San Carlos Sud continúa celebrando su 150° aniversario con una nueva propuesta cultural. La institución organizará una peña folklórica con entrada libre y gratuita que reunirá a músicos, bailarines y vecinos en una noche dedicada a la música popular, las danzas tradicionales y el encuentro comunitario.