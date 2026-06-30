En el marco de las actividades organizadas para conmemorar sus 150 años de historia, la Sociedad de Canto Harmonie de San Carlos Sud llevará adelante una Peña Folklórica que promete convertirse en uno de los encuentros culturales más destacados de los festejos aniversarios.
Los festejos por los 150 años de la Sociedad de Canto Harmonie continúan con una noche de folklore en San Carlos Sud
La Sociedad de Canto Harmonie de San Carlos Sud continúa celebrando su 150° aniversario con una nueva propuesta cultural. La institución organizará una peña folklórica con entrada libre y gratuita que reunirá a músicos, bailarines y vecinos en una noche dedicada a la música popular, las danzas tradicionales y el encuentro comunitario.
Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a vecinos de la localidad y de toda la región a compartir una velada en la que el folklore argentino será el gran protagonista, combinando música en vivo, danzas tradicionales y un ambiente pensado para disfrutar en familia y con amigos.
La iniciativa forma parte del programa de celebraciones que la histórica institución viene desarrollando durante este año especial, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Una noche con destacados artistas
El escenario contará con la participación de reconocidos músicos e intérpretes que ofrecerán un repertorio de música folklórica para cantar y disfrutar durante toda la noche.
Entre los artistas invitados estarán Matías Miño, Alfredo Carrizo y el trío integrado por Mari Salzmann, Natalia Krause y Francisco Lemos, quienes aportarán distintos estilos y matices al espectáculo.
La danza también tendrá un lugar destacado con la presentación del taller comunal de danzas folklóricas “Aires de Tradición” de San Carlos Sud, que llevará al escenario distintas expresiones de las raíces argentinas. Además, participarán los bailarines Miriam Miranda y José Ayala, quienes completarán una programación artística pensada para celebrar la identidad cultural y las tradiciones populares.
Más allá del espectáculo artístico, la peña busca convertirse en un espacio de encuentro para toda la comunidad, manteniendo vivo el espíritu de una institución que, desde hace un siglo y medio, ocupa un lugar central en la vida social y cultural de San Carlos Sud.
Este tipo de actividades no solo permiten celebrar un nuevo aniversario, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y acercar a nuevas generaciones a las tradiciones musicales y folklóricas que forman parte del patrimonio cultural de la región.
Gastronomía y entrada gratuita para disfrutar en familia
Como es habitual en los eventos organizados por Harmonie, el servicio de buffet estará a cargo del coro de la institución, que ofrecerá distintas opciones gastronómicas para acompañar la jornada y colaborar con las actividades que desarrolla la entidad.
Con entrada totalmente gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una noche de música, baile, gastronomía y celebración, en el marco de un año muy especial para la Sociedad de Canto Harmonie, que continúa conmemorando sus 150 años de historia, trabajo y compromiso con la cultura de San Carlos Sud.