Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Informe vial
Las rutas de las regiones centro y sur de Santa Fe presentan bancos de niebla dispersos, por lo que se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y circular con extrema precaución.
RP 2: continúa el corte total para tránsito pesado a la altura de Esteban Rams debido al desplazamiento de la loza de una alcantarilla. Los desvíos vigentes son:
Hacia el norte: por la RP 39, a la altura de San Cristóbal.
Hacia el sur: por la RP 17, a la altura de Campo Garay.
RN 11: siguen las obras entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas, en Puerto General San Martín. Los trabajos se desarrollan entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado. Durante ese horario:
Hacia el sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Hacia el norte: circulan vehículos livianos y transporte público. Los camiones deben desviarse por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.
Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: continúa vigente el nuevo desvío por las obras del futuro puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, la mano hacia Santo Tomé fue desviada y el tránsito funciona en doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda extremar las precauciones, prever demoras y, si es posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Accidente en Santa Fe
Entre las calles Alvear y Pedro Ferre accidente entre una moto y una camioneta. Tránsito interrumpido en la zona.
Autopista Rosario - Santa Fe
Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor - Circular con precaución
Cortes por intervenciones en vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
San Jerónimo entre Salta y Juan de Garay (14.30 -15.10 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central)
25 de Mayo entre Santiago del Estero y Junín (08.30 - 9.30 hs) Obras de ASSA
Rivadavia entre Suipacha y Santiago del Estero (07.30 - 8.30 hs) Obras de ASSA
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Afectada: San Jerónimo entre Salta y Juan de Garay (14.30 -15.10 hs.)
Línea 2 (Vuelta): de recorrido Av. 27 de Febrero – Lisandro de la Torre – – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido habitual.
Línea 3 – 8 – 10 – 11 y 15: De recorrido habitual por calle San Jerónimo - Salta - 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.
Línea 16 (Vuelta): De recorrido por calle Mendoza - 1ero de Mayo - Juan de Garay - San Jerónimo a recorrido habitual.