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En Vivo Martes 30 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:54 / Mar. 30.06.2026

Informe vial

Las rutas de las regiones centro y sur de Santa Fe presentan bancos de niebla dispersos, por lo que se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y circular con extrema precaución.

RP 2: continúa el corte total para tránsito pesado a la altura de Esteban Rams debido al desplazamiento de la loza de una alcantarilla. Los desvíos vigentes son:

Hacia el norte: por la RP 39, a la altura de San Cristóbal.

Hacia el sur: por la RP 17, a la altura de Campo Garay.

RN 11: siguen las obras entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas, en Puerto General San Martín. Los trabajos se desarrollan entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado. Durante ese horario:

Hacia el sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.

Hacia el norte: circulan vehículos livianos y transporte público. Los camiones deben desviarse por Héroes de Malvinas hacia Timbúes.

Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: continúa vigente el nuevo desvío por las obras del futuro puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, la mano hacia Santo Tomé fue desviada y el tránsito funciona en doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda extremar las precauciones, prever demoras y, si es posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.

07:54 / Mar. 30.06.2026

Accidente en Santa Fe

Entre las calles Alvear y Pedro Ferre accidente entre una moto y una camioneta. Tránsito interrumpido en la zona.

06:58 / Mar. 30.06.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor - Circular con precaución

06:58 / Mar. 30.06.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)

San Jerónimo entre Salta y Juan de Garay (14.30 -15.10 hs) Obras de Assa

06:57 / Mar. 30.06.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central)

25 de Mayo entre Santiago del Estero y Junín (08.30 - 9.30 hs) Obras de ASSA

Rivadavia entre Suipacha y Santiago del Estero (07.30 - 8.30 hs) Obras de ASSA

06:57 / Mar. 30.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona Afectada: San Jerónimo entre Salta y Juan de Garay (14.30 -15.10 hs.)

Línea 2 (Vuelta): de recorrido Av. 27 de Febrero – Lisandro de la Torre – – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido habitual.

Línea 3 – 8 – 10 – 11 y 15: De recorrido habitual por calle San Jerónimo - Salta - 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.

Línea 16 (Vuelta): De recorrido por calle Mendoza - 1ero de Mayo - Juan de Garay - San Jerónimo a recorrido habitual.

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