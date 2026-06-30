El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: continúa vigente el nuevo desvío por las obras del futuro puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, la mano hacia Santo Tomé fue desviada y el tránsito funciona en doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda extremar las precauciones, prever demoras y, si es posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.