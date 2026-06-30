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Esperanza: plantaron más de 190 árboles en una nueva edición del programa "Árbol de la Vida"

La iniciativa de la Municipalidad, destinada a homenajear a los niños nacidos en 2025, busca promover la forestación urbana y fortalecer el compromiso ambiental de la comunidad.

"Su presencia demuestra que existe un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente y con la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones”, afirmó."Su presencia demuestra que existe un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente y con la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones”, afirmó.
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La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, llevó a cabo una nueva jornada del programa “Árbol de la Vida”. En esta oportunidad, se plantaron 192 ejemplares en el sector noroeste de la ciudad, cada uno de ellos en representación de los niños esperancinos nacidos durante el año 2025.

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La actividad estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Müller, quien estuvo acompañado por la secretaria del área, Lorena Domig, además de una gran cantidad de familias que se sumaron a la propuesta.

Un legado para las futuras generaciones

Durante el encuentro, Müller destacó el valor simbólico y comunitario de la iniciativa, señalando que reúne a los vecinos para celebrar la llegada de los más pequeños y, simultáneamente, deja un legado para la ciudad.

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El mandatario local afirmó que la plantación de un árbol por cada nacimiento es una forma de darles la bienvenida y de reafirmar el compromiso con el cuidado del entorno natural.

"Su presencia demuestra que existe un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente y con la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones”, afirmó."Su presencia demuestra que existe un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente y con la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones”, afirmó.

Asimismo, manifestó que cada ejemplar representa vida, crecimiento y futuro, con la expectativa de que los niños crezcan junto a ellos y se consoliden como un símbolo de una comunidad más verde y sustentable.

Cada árbol, un símbolo de bienvenida para los nuevos esperancinos

Por su parte, Domig agradeció la participación de los vecinos y remarcó que la concurrencia demuestra la responsabilidad compartida en la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones.

"Su presencia demuestra que existe un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente y con la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones”, afirmó."Su presencia demuestra que existe un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente y con la construcción de una ciudad mejor para las próximas generaciones”, afirmó.

La funcionaria explicó que la forestación es parte de un conjunto de acciones que el municipio implementa en beneficio del medioambiente y subrayó que estas instancias también se aprovechan para concientizar sobre la importancia de incorporar hábitos cotidianos que favorezcan la protección del entorno urbano.

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