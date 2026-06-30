En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Municipalidad de Sunchales llevó adelante la jornada "Más allá del consumo: miradas, vínculos y respuestas comunitarias", una propuesta orientada a promover el intercambio de experiencias, la formación y la construcción de estrategias colectivas para abordar los consumos problemáticos.
Sunchales promovió una jornada de reflexión y prevención sobre consumos problemáticos
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Municipalidad de Sunchales organizó una jornada de capacitación y reflexión que reunió a instituciones, organizaciones sociales y referentes comunitarios para abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, poniendo el foco en la prevención, el acompañamiento y el trabajo en red.
La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Promoción de Derechos en conjunto con la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), la Asociación Civil Rockas Vivas y la Asociación Civil Lazos.
El encuentro convocó a representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales, referentes comunitarios, profesionales y vecinos interesados en profundizar el debate sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.
Un abordaje integral centrado en la prevención
Durante la jornada se desarrollaron distintos espacios de intercambio en los que se analizaron herramientas para la prevención y el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.
Las exposiciones y debates hicieron hincapié en la importancia de comprender estos consumos desde una mirada integral, considerando no solo la atención de quienes los padecen, sino también el rol que desempeñan las familias, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y la comunidad en general.
Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer las redes de cuidado y de generar respuestas articuladas que permitan actuar de manera temprana, promoviendo la inclusión y el acompañamiento antes que la estigmatización.
Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo a cargo de la Asociación Civil Lazos, cuyos integrantes compartieron testimonios vinculados a los procesos de recuperación y acompañamiento de personas con consumos problemáticos.
Las experiencias permitieron acercar una mirada humana sobre las distintas etapas que atraviesan quienes buscan salir de una situación de consumo, poniendo en valor la importancia del sostén familiar, comunitario e institucional para favorecer la recuperación.
El cierre también propició un espacio de reflexión colectiva sobre la responsabilidad compartida que implica la prevención y el acompañamiento, promoviendo el compromiso de todos los actores sociales.
El trabajo articulado como eje de las políticas públicas
Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia que busca consolidar políticas públicas orientadas a la promoción de derechos, la prevención y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
En ese sentido, destacaron que el trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones constituye una herramienta fundamental para construir respuestas integrales frente a los consumos problemáticos.
La jornada reafirmó la importancia de sostener espacios de formación, escucha e intercambio que permitan generar una comunidad más comprometida con el cuidado, la prevención y la inclusión, entendiendo que estas problemáticas requieren un abordaje colectivo y permanente.