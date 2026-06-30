Debate

Sunchales promovió una jornada de reflexión y prevención sobre consumos problemáticos

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Municipalidad de Sunchales organizó una jornada de capacitación y reflexión que reunió a instituciones, organizaciones sociales y referentes comunitarios para abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, poniendo el foco en la prevención, el acompañamiento y el trabajo en red.