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Rafaela unifica el sistema de colores para la separación de residuos y se alinea con la normativa provincial

Rafaela comenzará a implementar un nuevo sistema de identificación por colores para la separación domiciliaria de residuos, en línea con los criterios impulsados por la Provincia de Santa Fe y la normativa nacional. La modificación afectará únicamente la colorimetría utilizada para identificar cada tipo de residuo, mientras que la modalidad de separación y el cronograma de recolección continuarán sin cambios.