La Municipalidad de Rafaela oficializó su adhesión al sistema unificado de colorimetría para la gestión de residuos sólidos urbanos, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe que busca establecer criterios comunes en todo el territorio provincial y alinearlos con la normativa nacional y las recomendaciones internacionales.
Rafaela unifica el sistema de colores para la separación de residuos y se alinea con la normativa provincial
Rafaela comenzará a implementar un nuevo sistema de identificación por colores para la separación domiciliaria de residuos, en línea con los criterios impulsados por la Provincia de Santa Fe y la normativa nacional. La modificación afectará únicamente la colorimetría utilizada para identificar cada tipo de residuo, mientras que la modalidad de separación y el cronograma de recolección continuarán sin cambios.
La presentación de la carta de adhesión fue realizada por representantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) y de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente durante un encuentro desarrollado en la Granja La Esmeralda, donde participaron autoridades provinciales y municipales vinculadas a la gestión ambiental.
El objetivo principal de esta actualización es simplificar la identificación de los residuos, reducir confusiones entre los vecinos y fortalecer las políticas públicas de economía circular y gestión integral de residuos.
Qué cambia y qué continúa igual
La principal modificación será la actualización de los colores utilizados para identificar cada corriente de residuos.
Con el nuevo esquema, el color verde identificará los residuos recuperables, mientras que el color negro corresponderá a los residuos no recuperables. De esta manera, dejará de utilizarse el color amarillo, que hasta ahora distinguía a los materiales reciclables.
Además, se incorporará el color marrón para identificar los residuos biodegradables destinados al compostaje, con el propósito de incentivar esta práctica tanto en los hogares como en instituciones y disminuir el volumen de residuos orgánicos enviados a disposición final.
Desde el municipio remarcaron que el cambio será exclusivamente visual. La separación domiciliaria continuará realizándose de la misma manera y tampoco habrá modificaciones en los días ni horarios de recolección.
Los residuos recuperables deberán seguir sacándose los lunes y jueves, mientras que los no recuperables y biodegradables continuarán recolectándose los martes, miércoles, viernes y domingos, siempre entre las 20:00 y las 21:00, en bolsas correctamente cerradas y depositadas en los cestos domiciliarios.
Implementación gradual y una campaña de concientización
La actualización de la colorimetría será progresiva y estará acompañada por una campaña de comunicación y educación ambiental destinada a facilitar la adaptación de los vecinos.
En los próximos meses comenzarán a renovarse los materiales informativos, la señalética en espacios públicos, los cestos, la folletería y los distintos dispositivos de comunicación utilizados por el municipio, además de reforzarse las acciones territoriales y los canales de consulta.
La iniciativa forma parte del trabajo que Rafaela viene desarrollando desde hace años en materia de educación ambiental, separación en origen y economía circular, en un contexto especial para la ciudad, ya que el Instituto para el Desarrollo Sustentable celebra este año una década de trayectoria.
Una medida alineada con la legislación nacional
La unificación de colores responde a un proceso promovido por la Provincia de Santa Fe ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que derivó en una resolución nacional recomendando la adopción de un sistema común de identificación para la gestión de residuos.
Santa Fe se convirtió en la primera provincia en adherir a esa resolución, basada en los principios establecidos por la Ley Nacional Nº 25.916 de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.
Desde el municipio destacaron que contar con un código de colores unificado facilitará la comunicación con la ciudadanía y permitirá que Rafaela se encuentre alineada con estándares utilizados en eventos deportivos y culturales de alcance regional e internacional, como los próximos Juegos Suramericanos, donde se busca aplicar criterios comunes en materia de gestión ambiental.