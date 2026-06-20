La localidad de Gato Colorado, en el departamento 9 de Julio, contará con una importante mejora en su sistema de agua potable a partir de la ejecución de una obra destinada a resolver los problemas de salinidad y deterioro que presenta la infraestructura actual.
Invertirán más de 70 millones de pesos para mejorar el sistema de agua potable en Gato Colorado
La obra contempla la instalación de una nueva planta de ósmosis inversa y la construcción de una sala de potabilización para optimizar la calidad del suministro de agua en la localidad.
El proyecto contempla la construcción de una nueva sala de entrega de agua potable, la provisión e instalación de una planta de ósmosis inversa y la puesta en marcha de un sistema renovado de tratamiento y distribución, con una inversión superior a los 70 millones de pesos.
La iniciativa surge a partir de la necesidad de optimizar un servicio esencial para la comunidad, ya que los estudios técnicos realizados detectaron limitaciones en la capacidad operativa de la infraestructura existente, además de problemas de captación y elevados niveles de sedimentación que afectan la calidad del agua destinada al consumo humano.
Una solución para mejorar la calidad del agua
La nueva planta incorporará tecnología de ósmosis inversa con capacidad para producir 2,5 metros cúbicos por hora de agua tratada destinada al llenado de bidones. Además, se construirá una sala de potabilización especialmente diseñada para albergar el equipamiento necesario para el tratamiento del recurso.
Las obras también incluyen la optimización de los sistemas de dosificación y almacenamiento, la incorporación de mecanismos automatizados de cloración y la adecuación de las instalaciones vinculadas al abastecimiento y distribución del servicio.
Según explicaron desde el área técnica, estas mejoras permitirán incrementar la eficiencia del sistema y garantizar una mejor calidad del agua para los habitantes de la localidad.
Infraestructura para una demanda creciente
De acuerdo con los relevamientos realizados, el sistema actual presenta un importante desgaste estructural y una capacidad limitada para responder a la demanda de la población, situación que motivó la elaboración del proyecto de renovación integral.
La intervención contempla además la construcción de una estructura edilicia destinada al resguardo de los equipos, equipada con una bacha y tres grifos que facilitarán el llenado de bidones para los usuarios.
La obra será ejecutada en un plazo estimado de 90 días corridos y contará con seguimiento técnico durante todas sus etapas para garantizar el cumplimiento de las especificaciones previstas.
Un reclamo histórico de la comunidad
La mejora del sistema de agua potable constituye una demanda de larga data para los vecinos de Gato Colorado, especialmente debido a las dificultades que genera la calidad del agua disponible en la zona.
Con la incorporación de nueva tecnología y la renovación de la infraestructura existente, se espera optimizar las condiciones de abastecimiento y brindar una respuesta de largo plazo a una de las principales necesidades de la comunidad.
La inversión será desembolsada en dos etapas y permitirá poner en funcionamiento una solución que apunta a fortalecer el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta localidad del norte santafesino.