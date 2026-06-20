Las obras de construcción de 16 viviendas en la localidad de Salto Grande, departamento Iriondo, continúan avanzando y ya alcanzan aproximadamente un 60% de ejecución. El proyecto, que había quedado paralizado tras el incumplimiento de la empresa contratista original, fue retomado luego de una nueva adjudicación realizada en septiembre del año pasado.
Salto Grande suma infraestructura con viviendas, saneamiento y mejoras urbanas
El proyecto habitacional alcanza un 60% de ejecución y forma parte de un conjunto de intervenciones que incluyen la construcción del sistema cloacal y la recuperación de un emblemático espacio de la localidad.
Los trabajos forman parte de un plan de infraestructura que también contempla la ejecución del sistema cloacal de la localidad y la puesta en valor del puente histórico, una estructura de gran importancia para la comunidad.
Un complejo habitacional con infraestructura integral
El conjunto habitacional está integrado por 16 unidades, de las cuales 15 corresponden a viviendas de dos dormitorios y una fue diseñada especialmente para personas con discapacidad motriz.
Actualmente se desarrollan tareas de mampostería, revoques, techado, instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la colocación de aberturas. El proyecto contempla además la ejecución de infraestructura complementaria, incluyendo red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, red de agua potable, desagües pluviales, veredas peatonales con rampas de accesibilidad y forestación.
La inversión destinada a la ejecución integral del complejo asciende a 1.430 millones de pesos y transformará la manzana delimitada por las calles Paraguay, General Campos, Callao y Santa Fe.
Obras de saneamiento para la localidad
Paralelamente, se desarrolla una de las obras de infraestructura más importantes para Salto Grande, vinculada al saneamiento urbano. El proyecto contempla la instalación de más de 11 kilómetros de cañerías para la futura red cloacal, una intervención destinada a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los habitantes.
La obra representa un avance significativo para una localidad que históricamente demandaba este tipo de infraestructura básica.
Otro de los proyectos en marcha es la puesta en valor del puente histórico de Salto Grande, una estructura que conecta distintos sectores de la localidad y forma parte de su patrimonio cultural e identidad comunitaria.
La intervención busca preservar el valor histórico del lugar, mejorar sus condiciones de uso y garantizar su conservación para las futuras generaciones.
Inscripción abierta para el sorteo de viviendas
Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informaron que las familias interesadas en acceder a alguna de las unidades habitacionales podrán inscribirse hasta el próximo 13 de julio a las 23:59 horas a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda.
El proceso se realiza de manera online y constituye el paso previo al futuro sorteo de las viviendas una vez finalizada la obra.
Con el avance de estos proyectos, Salto Grande suma infraestructura habitacional, sanitaria y urbana, en una serie de intervenciones destinadas a acompañar el crecimiento y desarrollo de la localidad.