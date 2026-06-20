En el marco de las actividades por el Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de San Lorenzo llevó adelante este jueves una nueva edición del "Circuito Experiencia Ambiental", una iniciativa destinada a promover la educación ambiental entre niños y jóvenes de la ciudad.
Cientos de estudiantes participaron de una jornada de educación ambiental en San Lorenzo
El "Circuito Experiencia Ambiental" reunió a alumnos de escuelas primarias y secundarias en una propuesta que combinó aprendizaje, juegos y concientización sobre compostaje, reciclaje y economía circular.
La actividad se desarrolló en el patio del Centro Cultural y Educativo Municipal y reunió a cientos de estudiantes de escuelas primarias y secundarias, quienes participaron de una jornada educativa y recreativa organizada por la Subsecretaría de Preservación de Medio Ambiente.
A lo largo del encuentro, los alumnos recorrieron distintas estaciones temáticas diseñadas para fomentar la incorporación de hábitos sustentables y fortalecer el compromiso con el cuidado del entorno. A través de propuestas interactivas, los participantes pudieron conocer herramientas y conceptos vinculados a la gestión responsable de residuos, el compostaje y la economía circular.
Aprender haciendo: compostaje, reciclaje y juegos educativos
Uno de los espacios más concurridos fue la posta dedicada al compostaje, donde los estudiantes aprendieron cómo los residuos orgánicos pueden transformarse en abono natural mediante un proceso biológico sencillo y beneficioso para el ambiente. Allí participaron de demostraciones prácticas y recibieron información sobre la importancia de reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final.
La jornada también incluyó una estación de juegos ambientales, donde los jóvenes participaron de desafíos y actividades recreativas pensadas para transmitir conocimientos de manera dinámica y entretenida. A través de distintas consignas y experiencias lúdicas, los organizadores buscaron reforzar conceptos relacionados con el reciclaje, el consumo responsable y la protección de los recursos naturales.
Por otra parte, emprendedores y productores locales presentaron artículos elaborados con materiales reciclados en un espacio dedicado a la economía circular, mostrando cómo los residuos pueden convertirse en nuevos productos y oportunidades de desarrollo sustentable.
La actividad contó además con la participación de los integrantes del Vivero Inclusivo, quienes compartieron la experiencia junto a los estudiantes y exhibieron parte del trabajo que realizan en materia de producción y cuidado de especies vegetales.
La importancia de educar para construir una ciudad más sustentable
Durante la jornada estuvo presente el intendente Leonardo Raimundo, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas para promover una mayor conciencia ambiental en la comunidad.
El mandatario señaló que la preservación del medio ambiente requiere del compromiso de toda la sociedad y remarcó que en ciudades como San Lorenzo dos de los principales desafíos están vinculados al consumo energético y a la generación de residuos.
En ese sentido, sostuvo que la educación ambiental constituye una herramienta clave para fomentar cambios de hábitos que permitan reducir el impacto sobre el entorno, impulsar el reciclado y fortalecer prácticas asociadas a la economía circular.
Asimismo, destacó la importancia de acercar estos contenidos a las nuevas generaciones mediante propuestas participativas y recreativas que faciliten el aprendizaje. "Es fundamental que los niños puedan aprender jugando y tomar conciencia desde temprana edad sobre la importancia de cuidar el ambiente", expresó.
Con iniciativas como el Circuito Experiencia Ambiental, el municipio continúa desarrollando políticas orientadas a la educación, la sensibilización y la promoción de prácticas sustentables, con el objetivo de construir una comunidad cada vez más comprometida con el cuidado del ambiente y el desarrollo responsable.