Confirmaron el inicio de obra del nuevo SAMCo de Gobernador Crespo

El centro norte del departamento San Justo se prepara para una de las inversiones más significativas en materia de salud pública de los últimos años.
El senador provincial Rodrigo Borla confirmó que el próximo 2 de marzo comenzarán las obras del nuevo SAMCo “Dr. Carlos Boratti” de Gobernador Crespo. La inversión, que actualizada ronda los $1.800 millones, permitirá ampliar y refuncionalizar el principal efector sanitario del centro norte del departamento San Justo.
El centro norte del departamento San Justo se prepara para una de las inversiones más significativas en materia de salud pública de los últimos años.
El senador provincial Rodrigo Borla anunció que, si no surgen contratiempos administrativos o técnicos, el 2 de marzo se iniciarán los trabajos de construcción del nuevo edificio del SAMCo de Gobernador Crespo.
Se trata del segundo efector de salud en capacidad de atención dentro del departamento, después del hospital de la ciudad de San Justo. Su rol estratégico lo convierte en un punto clave para la recepción de urgencias y la cobertura sanitaria de una amplia región.
“Es una obra pedida hace mucho tiempo, muchos años”, expresó Borla al confirmar el inicio de los trabajos. El legislador recordó que el presupuesto oficial, calculado en abril del año pasado, ascendía a 1.684 millones de pesos. Actualizado a valores actuales, la inversión se aproxima a los 1.800 millones.
Uno de los datos destacados del proceso licitatorio fue la participación de 11 empresas, varias de las cuales presentaron ofertas por debajo del presupuesto oficial, lo que generó un escenario competitivo y favorable para la adjudicación.
Según lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la obra tendrá un plazo de ejecución de 360 días.
El nuevo edificio, ubicado sobre calle Combate de San Lorenzo y que llevará el nombre “Dr. Carlos Boratti”, contempla no solo la refacción integral del actual espacio, sino también su ampliación y refuncionalización, adaptándolo a las demandas sanitarias actuales.
La modernización del efector permitirá optimizar la atención, mejorar la infraestructura edilicia y ampliar la capacidad operativa del sistema de salud en la región.
En paralelo al anuncio sanitario, Borla adelantó que en los próximos días se realizará la licitación para la repavimentación de la Ruta Provincial 39 y la construcción de la rotonda de acceso sur a Gobernador Crespo.
Esta última intervención es considerada prioritaria por razones de seguridad vial, ya que permitirá ordenar el tránsito en el cruce entre la ruta provincial 39 y la Ruta Nacional 11, un punto neurálgico de circulación en el departamento.
De concretarse ambos proyectos, el centro norte de San Justo experimentará un fuerte impulso tanto en infraestructura sanitaria como en conectividad, consolidando un proceso de inversión pública que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.