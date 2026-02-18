Anuncio del senador Borla

Confirmaron el inicio de obra del nuevo SAMCo de Gobernador Crespo

El senador provincial Rodrigo Borla confirmó que el próximo 2 de marzo comenzarán las obras del nuevo SAMCo “Dr. Carlos Boratti” de Gobernador Crespo. La inversión, que actualizada ronda los $1.800 millones, permitirá ampliar y refuncionalizar el principal efector sanitario del centro norte del departamento San Justo.