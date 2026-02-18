El acueducto Tostado-Villa Minetti avanza más del 70%

El Gobierno de la Provincia avanza con paso firme en la construcción del acueducto Tostado-Villa Minetti, una obra estratégica que permitirá garantizar agua potable segura y permanente a localidades del departamento 9 de Julio, históricamente postergadas en materia de infraestructura hídrica.
El proyecto ya supera el 70 % de ejecución y se encamina hacia su etapa final.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó: “Durante años hubo promesas incumplidas y falta de planificación; hoy el acueducto que llevará agua desde Tostado hasta Villa Minetti es una realidad con más del 70 % de los trabajos concluidos”.
Enrico remarcó que la continuidad de la obra pública forma parte de una estrategia provincial de desarrollo territorial equilibrado.
Una obra de infraestructura hídrica clave para el departamento 9 de Julio
“Este acueducto responde a un reclamo histórico y demuestra un Estado presente que invierte con transparencia para generar desarrollo y arraigo”.
Enrico subrayó también el sentido social de la inversión.
“Para el gobernador, la infraestructura no es un gasto sino el motor del crecimiento del norte provincial. No es aceptable que en pleno siglo XXI haya localidades que dependan de camiones cisterna durante días; por eso impulsamos este acueducto por etapas, para asegurar la llegada estable de agua desde el sur hacia las comunidades del departamento”.
Una obra clave en el norte provincial
El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, detalló los trabajos en ejecución. “En el último período profundizamos tareas estructurales clave.
En la Planta Clarificadora de Tostado avanzamos con los hormigones de la obra de toma y con la elevación en mampostería de la Casa Química, mientras completamos etapas críticas de piping en todas las estaciones de bombeo. Estos trabajos consolidan el núcleo operativo del sistema”, indicó.
Por su parte, la directora provincial de Acueductos, Paula Nardin, explicó el grado de integración del proyecto dijo que el acueducto ya muestra un alto nivel de articulación entre sus componentes.
"Avanzamos con el tritubo para fibra óptica, que permitirá monitoreo y control en tiempo real, y finalizamos piping y cámaras en las estaciones de bombeo EB1, EB2, EB3 y EB4. Paralelamente, se desarrollan los centros de distribución en cada localidad”.
Nardin agregó que, por indicación del ministro Enrico, continúan los trabajos más allá de Villa Minetti: “Seguimos interviniendo en el tramo Villa Minetti–El Nochero con la rehabilitación de válvulas y sistemas para garantizar una operación segura y eficiente del conjunto”.
Impacto territorial y articulación institucional
El senador departamental por 9 de Julio, Raúl Gramajo, valoró el trabajo coordinado entre la Provincia y los gobiernos locales.
“El trabajo articulado entre el Senado, las localidades y el Ministerio de Obras Públicas permite que estas inversiones lleguen efectivamente al territorio. Superar el 70 % de avance nos confirma que vamos por el camino correcto hacia el desarrollo”, afirmó el legislador.
Gramajo destacó además el carácter estratégico de la obra: “Ver frentes activos en la planta potabilizadora, en las estaciones de bombeo y en el tendido del acueducto ratifica que este proyecto ya es una realidad. Es vital para Tostado, Villa Minetti y toda la región, y resulta clave también para garantizar la llegada directa de agua a El Nochero”.