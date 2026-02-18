#HOY:

Ruta 168: Vialidad Nacional trabaja entre el Viaducto Oroño y La Guardia

Las tareas de perfilado de banquinas, desmalezado y recambio de luminarias afectan la mano hacia Paraná. Recomiendan circular con precaución ante la presencia de operarios y maquinaria en el tramo hacia el Túnel Subfluvial.

Por intermedio del 7º Distrito Santa Fe, Vialidad Nacional prosigue con el mantenimiento programado en la Ruta Nacional 168. Dentro del cronograma de tareas esta semana ejecuta mejoras en las banquinas de la Autovía Santa Fe - Paraná.

vialidad nacionalMantenimiento de la Ruta Nacional 168.

Con personal y equipos propios se procede esta mañana al desbaste y perfilado de banquinas en RN 168, entre el viaducto Oroño y La Guardia, sobre la mano a Paraná. Por los trabajos de la cuadrilla se produce la reducción del carril lento en el trayecto intervenido, delimitado por conos de seguridad y advertido a los conductores con cartelería y banderilleros.

Estas mejoras en la autovía entre ambas capitales provinciales se integran a las tareas de recambio de luminarias en algunos puentes aliviadores en el tramo bajo atención de Vialidad Nacional, entre el arroyo Colastiné y el Túnel Subfluvial. Asimismo se suma el corte de pasto con desmalezadoras y motoguadañas.

Vialidad Nacional
Santa Fe
Paraná
Estado del tránsito

