Mantenimiento

Ruta 168: Vialidad Nacional trabaja entre el Viaducto Oroño y La Guardia

Las tareas de perfilado de banquinas, desmalezado y recambio de luminarias afectan la mano hacia Paraná. Recomiendan circular con precaución ante la presencia de operarios y maquinaria en el tramo hacia el Túnel Subfluvial.