La Junta Local de Seguridad analizó la situación de Vera y coordinó acciones conjuntas

La intendente Paula Mitre encabezó una reunión de la Junta Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana con autoridades provinciales e instituciones locales, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer la prevención.
La intendenta de la ciudad de Vera, Paula Mitre, convocó a una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un ámbito de diálogo institucional destinado a fortalecer el trabajo articulado entre los distintos actores involucrados en la prevención y el abordaje de la seguridad local.
Durante el encuentro se analizó la situación actual en materia de seguridad y convivencia, se compartieron diagnósticos y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas, con el objetivo de dar respuestas concretas a las demandas y preocupaciones de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Una mirada integral sobre la seguridad
En ese marco, la intendenta Mitre destacó la importancia de estos espacios de intercambio y trabajo conjunto.
“Estos ámbitos de diálogo son fundamentales para construir políticas de seguridad más eficaces, con una mirada integral y un trabajo coordinado entre el Municipio, la Policía de la Provincia y las instituciones locales, siempre pensando en el bienestar y la tranquilidad de nuestros vecinos”, expresó.
La jefa del Ejecutivo local subrayó además la necesidad de sostener el trabajo en red, entendiendo a la seguridad como una construcción colectiva que involucra tanto al Estado como a la comunidad organizada.
Participación provincial e institucional
Del encuentro participó el Coordinador Operativo del Ministerio de Seguridad de la Provincia, director general Lino Segretin, quien aportó su visión y lineamientos en torno al trabajo articulado entre el Ministerio y el Municipio, especialmente en materia de prevención y seguridad ciudadana.
También estuvieron presentes el jefe de la Unidad Regional XIX, Eduardo Arias; el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Vera, Alfredo Buffi, y miembros del gabinete municipal, reafirmando el compromiso institucional con una agenda común en materia de seguridad y convivencia.
La Junta Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana se consolida así como un espacio clave para el análisis, la planificación y la coordinación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y la tranquilidad de la comunidad verense.