Artistas de Ramona tuvieron una destacada participación en el Festival de Jesús María

La localidad de Ramona estuvo representada de manera sobresaliente en la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos culturales más relevantes de la Argentina.
La participación local se dio tanto en el plano artístico como en las expresiones más tradicionales de la cultura gaucha.
La Escuela de Danzas La Salamanca formó parte de la impactante apertura en el Anfiteatro José Hernández, un espectáculo que reunió a más de mil bailarines provenientes de distintos puntos del país.
El cuerpo de baile ramonense integró un gran despliegue artístico y folklórico que rindió homenaje a las raíces, tradiciones e identidad cultural argentina.
En el ámbito de la destreza criolla, Ramona también dijo presente en el espectáculo de Tropillas Entabladas, con la participación de las tropillas de Leandro Bessone y Bautista Rossi.
El entrevero reunió a 40 tropilleros y cerca de 600 equinos, poniendo en escena la esencia de la tradición gaucha, el vínculo entre jinete y caballo y una herencia cultural profundamente arraigada en el corazón del festival.
En el plano local, la gestión comunal continúa avanzando con fondos propios en la obra de “El Refugio”, un proyecto de alto impacto social que había sido iniciado con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del programa Argentina Hace.
Actualmente, la obra se encuentra en sus etapas finales, con colocación de pisos y ejecución de revoques. Más allá de la infraestructura en sí, la continuidad de los trabajos permite sostener la obra pública y la actividad económica local en un contexto social complejo, marcado por variables macroeconómicas adversas.
“El Refugio” está diseñado para alojar contingentes de niñas, niños y adolescentes, así como grupos de instituciones locales o visitantes, promoviendo el aprendizaje experiencial, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales en contacto directo con la naturaleza.
Con 220 metros cuadrados, dos habitaciones con capacidad para 24 personas cada una, comedor y zona de servicios, el espacio responde a una demanda histórica de la comunidad.
Por otra parte, el presidente comunal José Barbero participó de una reunión del Sistema Regional de Salud, convocada por la Dirección Regional de Salud Nodo Rafaela, con el objetivo de coordinar aspectos logísticos vinculados al funcionamiento del recientemente inaugurado Hospital Dr. Jaime Ferré.
El encuentro tuvo como finalidad fortalecer el trabajo articulado del sistema sanitario regional, especialmente en lo referido a los procedimientos de derivación y traslado desde los Centros de Atención Primaria, consolidando una red de atención más eficiente y coordinada para toda la región.