Se extenderán hasta el fin de semana

San Lorenzo: comenzaron los festejos que reviven la gesta sanmartiniana

Con izamientos, homenajes y recreaciones históricas, San Lorenzo iniciará este martes 3 una serie de actividades para conmemorar el único combate de José de San Martín en suelo argentino, ocurrido el 3 de febrero de 1813.

San Lorenzo conmemora la gesta del 3 de febrero con actos y homenajes históricos
La ciudad de San Lorenzo comenzó este martes 3 con los actos conmemorativos por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, el único enfrentamiento militar que el general José de San Martín libró en suelo patrio. Las primeras actividades se desarrollarán desde las 9 h en distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

San Lorenzo conmemora la gesta del 3 de febrero con actos y homenajes históricos

El cronograma incluyó izamientos de bandera y homenajes a los caídos, con actos en la Plaza San Martín, el Pino Histórico, el Campo de la Gloria y el cementerio del Convento San Carlos, lugares íntimamente ligados a la gesta del 3 de febrero de 1813.

Música, desfile y ceremonia de granaderos

Las actividades continuarán el viernes 6, a partir de las 19.30 horas, cuando la Fanfarria Alto Perú desfile por la avenida San Martín, desde calle Moreno hacia el norte, hasta llegar al Paseo del Pino Histórico.

Allí, la agrupación ofrecerá un repertorio de marchas militares y canciones populares, evocando el clima histórico de la fecha.

Mirá tambiénMilei entregará en la provincia de Santa Fe el sable de San Martín a los granaderos

Ese mismo día, a las 21.30 horas, en el Convento San Carlos, se realizará la tradicional ceremonia de cambio de guardia de los Granaderos a Caballo, uno de los momentos más simbólicos y convocantes de la conmemoración.

Acto central en el Campo de la Gloria

El acto central tendrá lugar el sábado 7, desde las 19 horas, en el Campo de la Gloria. Allí se desarrollará la imponente carga de caballería de los Granaderos, una recreación histórica que rememora el heroico accionar del regimiento comandado por San Martín.

Mirá tambiénEl CEIHH presenta una obra que resignifica el cementerio como patrimonio histórico de Humboldt

La jornada se completará con el tradicional desfile cívico-militar, además de otras propuestas alusivas, consolidando uno de los homenajes históricos más relevantes del calendario local y nacional.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo invitaron a vecinos y visitantes a participar de las distintas actividades, con las que se rendirá homenaje a San Martín, sus granaderos y los voluntarios sanlorencinos que protagonizaron una de las gestas fundacionales de la historia argentina.

Fotos: Gentileza

La conmemoración del Combate de San Lorenzo reafirma el valor histórico de la ciudad y su rol central en la construcción de la memoria nacional, renovando año tras año el reconocimiento a quienes lucharon por la independencia.

