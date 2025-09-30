Crisis en Algodonera Avellaneda

El sindicato denuncia el cierre de puertas y la empresa lo niega antes del encuentro con el juez

La Asociación Obrera Textil (AOT) presentó una denuncia formal contra la firma, acusándola de cerrar sus puertas e impedir el ingreso a los trabajadores. La empresa, vinculada al grupo Vicentin, negó la medida y aseguró que pagará los días no trabajados.