El sindicato denuncia el cierre de puertas y la empresa lo niega antes del encuentro con el juez

El clima se tensó abruptamente en el norte santafesino tras la denuncia formal presentada por la Asociación Obrera Textil (AOT) de Reconquista contra la firma Algodonera Avellaneda SA por la implementación de un supuesto "lockout patronal ilegal".
La Asociación Obrera Textil (AOT) presentó una denuncia formal contra la firma, acusándola de cerrar sus puertas e impedir el ingreso a los trabajadores. La empresa, vinculada al grupo Vicentin, negó la medida y aseguró que pagará los días no trabajados.
El clima se tensó abruptamente en el norte santafesino tras la denuncia formal presentada por la Asociación Obrera Textil (AOT) de Reconquista contra la firma Algodonera Avellaneda SA por la implementación de un supuesto "lockout patronal ilegal".
El secretario general de la AOT, Juan Carlos Bandeo, ingresó este lunes 29 de septiembre un escrito ante la delegación local del Ministerio de Trabajo. Según la denuncia, la empresa con domicilio en el Parque Industrial cerró sus puertas e impidió el ingreso de su personal, atribuyendo la medida a la crisis económica.
"Este proceder de parte de la empresa se llama lockout patronal y es ilegal", sostiene el documento del sindicato, que inmediatamente solicitó al Ministerio de Trabajo y al Gobernador de Santa Fe que intervengan, intimen a la empresa a retrotraer la medida y garanticen el pago total de los días de inactividad.
El gremio enmarcó el conflicto dentro de la difícil situación que atraviesa el norte santafesino, señalando que la crisis se profundizó desde la cesación de pagos de Vicentin, de cuya familia controlante también forma parte la textil. La AOT sostuvo que la empresa se ha convertido en una "cáscara vacía" debido a supuestos "desmanejos que se están investigando en la justicia penal".
Horas después, la firma contestó oficialmente la acusación a través de una nota firmada por su abogado, Héctor Luis Vizcay. Algodonera Avellaneda negó la existencia del lockout y remarcó que la situación responde a cuestiones administrativas vinculadas a su crisis.
En un punto crucial para los empleados, la empresa aseguró que "corresponderá abonar al personal los haberes por los días de no realización de tareas".
La escalada del conflicto se produce a días de una audiencia judicial clave en el marco del concurso de acreedores que atraviesa la textil.
El juez Fabián Lorenzini emplazó a Algodonera Avellaneda a detallar su situación financiera posconcursal, exigiendo la presentación de informes exhaustivos sobre su capital de trabajo inicial, activos, pasivos (incluidas deudas salariales) y proyecciones de ingresos y egresos. El objetivo es analizar la reprogramación de la deuda y la viabilidad operativa futura de la compañía.
Dicho informe es el eje de la audiencia fijada para el próximo viernes 3 de octubre de 2025 a las 9 en el juzgado. En esta instancia crucial, expondrán sus posiciones representantes de la empresa, la sindicatura, el comité de acreedores y, por supuesto, la representación de los trabajadores.
Ante la parálisis de actividades, el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, confirmó a este medio su presencia en la audiencia del viernes.
El funcionario fue contundente respecto a la situación de los empleados: "Estos días no trabajados no pueden descontarse. La empresa los tiene que pagar. Ya se lo dije a Bandeo”, aseguró, respaldando el pedido sindical de proteger el salario de los trabajadores afectados.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.