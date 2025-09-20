En Malabrigo

Un camión postal chocó con un auto en la Ruta 11: la conductora fue trasladada al hospital

Según el informe policial, el accidente se produjo cuando un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer de la ciudad de Romang, intentaba incorporarse a la Ruta 11 desde un camino rural. En ese momento, impactó contra el camión Ford 915 que circulaba en sentido sur-norte.