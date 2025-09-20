Un camión postal chocó con un auto en la Ruta 11: la conductora fue trasladada al hospital

Un siniestro vial sacudió la mañana en Malabrigo, cuando un camión postal de Correo OCA y un automóvil particular colisionaron en la intersección del acceso C. Sponton y la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 748. El hecho, que ocurrió a las 9:45, movilizó a personal de la Comisaría VI y Bomberos locales.
Según el informe policial, el accidente se produjo cuando un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer de la ciudad de Romang, intentaba incorporarse a la Ruta 11 desde un camino rural. En ese momento, impactó contra el camión Ford 915 que circulaba en sentido sur-norte.
Conductora bajo observación y test de alcoholemia negativo
Tras el choque, la conductora del Gol fue asistida por Bomberos y trasladada al hospital local. Aunque no presentaba lesiones de gravedad, quedó en observación por precaución. Por su parte, el conductor del camión, un hombre mayor de edad, resultó ileso.
En el lugar del siniestro, personal de la Guardia Provincial realizó test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos (0,00 g/l), descartando la ingesta de alcohol como causa del accidente. Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, que generó una breve interrupción en el tránsito de la zona.
