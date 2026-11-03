La localidad de Marcelino Escalada, en el departamento San Justo, recibió un nuevo desembolso de recursos para continuar con las obras de mejoramiento de caminos rurales contempladas en el programa Caminos Productivos. Se trata de un aporte no reintegrable de $113.928.428, destinado a ejecutar la segunda etapa de la línea de Calzada Natural.
Caminos Productivos: avanzan los trabajos de mejoramiento vial en Marcelino Escalada
La Comuna recibió un aporte no reintegrable de $113,9 millones correspondiente al segundo desembolso de un convenio por $455,7 millones. Los recursos permitirán continuar con la segunda etapa de trabajos de consolidación de calzadas naturales, en el marco del programa Caminos Productivos.
Los fondos forman parte de un convenio suscripto a principios de 2026 con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que contempla una inversión total de $455.713.712 para la realización de los trabajos en el distrito.
La entrega de los recursos se concretó durante un encuentro en la sede comunal, del que participaron el senador provincial Rodrigo Borla y el presidente comunal, Federico Bórtollli.
Una inversión para mejorar la red rural
El nuevo desembolso corresponde al segundo tramo del financiamiento previsto en el convenio y permitirá dar continuidad a las intervenciones sobre caminos naturales de la jurisdicción.
El acuerdo original estableció un presupuesto total de más de $455 millones para ejecutar las obras, además de contemplar un proceso de licitación pública para seleccionar a la empresa encargada de los trabajos.
El llamado a licitación se realizó a fines de febrero de este año en la sede comunal, como parte del procedimiento administrativo previsto para la ejecución del proyecto.
Segunda etapa de Caminos Productivos
Los $113,9 millones transferidos están destinados específicamente a la segunda etapa de la línea Calzada Natural, una de las modalidades contempladas dentro del programa Caminos Productivos.
Este tipo de intervenciones apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos rurales mediante trabajos de consolidación de calzadas, facilitando la circulación de vehículos y maquinaria en distintos sectores del distrito.
Impacto en la producción y la conectividad
La mejora de la infraestructura vial rural representa un aspecto central para la actividad agropecuaria de Marcelino Escalada, ya que permite optimizar el traslado de la producción y el acceso a los establecimientos productivos.
Además, la consolidación de los caminos naturales contribuye a fortalecer la conectividad entre distintos sectores del distrito y su vinculación con otras localidades del departamento San Justo, especialmente en períodos de condiciones climáticas adversas.
De esta manera, el proyecto busca mejorar la infraestructura rural y dar respuesta a las necesidades de circulación de productores, trabajadores y vecinos de la zona.