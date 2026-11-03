En el norte santafesino

Caminos Productivos: avanzan los trabajos de mejoramiento vial en Marcelino Escalada

La Comuna recibió un aporte no reintegrable de $113,9 millones correspondiente al segundo desembolso de un convenio por $455,7 millones. Los recursos permitirán continuar con la segunda etapa de trabajos de consolidación de calzadas naturales, en el marco del programa Caminos Productivos.