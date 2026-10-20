El próximo jueves 22 de octubre se realizará en San Cristóbal una jornada técnica sobre Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), una estrategia que busca compatibilizar la producción ganadera con la conservación de los bosques nativos y su biodiversidad.
Cómo integrar la ganadería con la conservación del monte: una jornada técnica en San Cristóbal
La actividad se realizará el jueves 22 de octubre, de 8.30 a 13, con exposiciones técnicas y una recorrida por el campo experimental del INTA. La propuesta está dirigida a productores, profesionales, estudiantes y funcionarios vinculados con el sector agroforestal.
La actividad es organizada por el Gobierno de Santa Fe y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y está destinada a productores agropecuarios, técnicos, estudiantes y funcionarios vinculados con el sector agroforestal.
El encuentro se desarrollará de 8.30 a 13 e incluirá exposiciones sobre los lineamientos provinciales para la implementación del MBGI, la presentación de una experiencia de manejo en el campo experimental del INTA y una recorrida para conocer las prácticas aplicadas en el terreno.
Producción ganadera y conservación del monte
El Manejo de Bosques con Ganadería Integrada propone un uso sostenible de los ambientes naturales, mediante prácticas que permiten desarrollar la actividad ganadera y forrajera sin comprometer la conservación del bosque nativo.
El enfoque contempla el manejo racional de la vegetación leñosa, la adaptación de las prácticas productivas a las características de cada ambiente y la delimitación de áreas de reserva para preservar la flora, la fauna y los servicios ecosistémicos.
La implementación de estos esquemas apunta a compatibilizar la producción con el cuidado de los recursos naturales, promoviendo sistemas ganaderos que contemplen tanto la sustentabilidad económica como la ambiental.
Una jornada con exposiciones técnicas y recorrida a campo
Durante la capacitación se presentarán los lineamientos provinciales del MBGI y el Plan de Manejo de Bosque Nativo que se desarrolla en el campo experimental del INTA.
La recorrida permitirá observar las prácticas de manejo implementadas y conocer su aplicación en condiciones productivas concretas. De esta manera, la propuesta combinará contenidos técnicos con una instancia práctica para intercambiar experiencias y analizar alternativas de manejo.
La jornada se enmarca en el Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de Argentina, una iniciativa que se implementa en las 23 provincias con participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
El programa cuenta con financiamiento internacional vinculado con los resultados alcanzados por Argentina en la reducción de emisiones asociadas a la deforestación. Entre sus objetivos se encuentran fortalecer las capacidades locales, promover la participación de distintos actores y contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos en el Acuerdo de París.
Lugar, horario e inscripción
La jornada se desarrollará el jueves 22 de octubre, de 8.30 a 13, con dos instancias de trabajo:
- Capacitación técnica: Sociedad Rural de San Cristóbal.
- Recorrida a campo: campo experimental del INTA.
La inscripción es online y se realiza a través del siguiente formulario:
Inscribirse a la jornada sobre Manejo de Bosques con Ganadería Integrada.
La actividad busca acercar herramientas y experiencias para avanzar hacia modelos productivos que integren la ganadería con la conservación de los bosques nativos, un aspecto relevante para la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios del norte santafesino.