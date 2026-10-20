Capacitación

Cómo integrar la ganadería con la conservación del monte: una jornada técnica en San Cristóbal

La actividad se realizará el jueves 22 de octubre, de 8.30 a 13, con exposiciones técnicas y una recorrida por el campo experimental del INTA. La propuesta está dirigida a productores, profesionales, estudiantes y funcionarios vinculados con el sector agroforestal.