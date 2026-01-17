Entrevista

Michlig destacó una inversión "histórica" de la Provincia en obras para el departamento San Cristóbal

El senador provincial realizó un detallado repaso de las principales obras públicas que el Gobierno de Santa Fe ejecuta y proyecta en el departamento, con avances en infraestructura vial, energía, educación, salud, seguridad, vivienda y desarrollo turístico.