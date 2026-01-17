Michlig destacó una inversión "histórica" de la Provincia en obras para el departamento San Cristóbal

Mediante una entrevista con El Litoral, el senador Felipe Michlig, representante del departamento San Cristóbal, detalló todo lo que realizó la provincia de Santa Fe en materia de obras públicas y se enumeraron algunos de los muchos trabajos.
El senador provincial realizó un detallado repaso de las principales obras públicas que el Gobierno de Santa Fe ejecuta y proyecta en el departamento, con avances en infraestructura vial, energía, educación, salud, seguridad, vivienda y desarrollo turístico.
“Lo que debemos destacar es la gran inversión que está llevando adelante el gobierno que conduce Maximiliano Pullaro en toda la provincia y, en particular en el departamento San Cristóbal, que podríamos decir que es histórico porque son muchas obras que veníamos gestionando durante décadas y que por fin algunas ya están inauguradas, otras en ejecución y otras licitadas para comenzar en los próximos días”.
Una de las obras históricas y millonarias es la ampliación de los tres puentes que se encuentran sobre la Ruta Provincial N° 4 sobre el arroyo San Antonio, el Capivara I y el Capivara II en el tramo San Cristóbal - Elisa.
Allí hubo muchísimos accidentes de tránsito, lamentablemente algunos fueron con víctimas fatales y es de suma urgencia duplicar el ancho de calzada y, hasta ahora, está avanzando a ritmo sostenido para garantizar una mejor transitabilidad en esa ruta.
Por otro lado, están llevando adelante la repavimentación de la Rutas Provinciales N° 39 y N° 13 en el tramo Arrufó - Villa Trinidad, Villa Trinidad - San Guillermo - Suardi y el límite con Córdoba. Además, se realizará la licitación de la repavimentación de la Ruta 13 en el tramo Capivara - Constanza - Virginia.
En cuanto a los caminos rurales, que son tantos y extensos en el departamento, se han hecho alrededor de 100 kilómetros de ripio para conectar escuelas, tambos y establecimientos agropecuarios ya que es una zona con una producción muy importante.
Otro punto de incontables accidentes que sucedieron durante años es en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 39, tanto es así que en los últimos meses del año se realizaron manifestaciones para que se tome la decisión política de construir una rotonda, debido a que es un lugar sumamente transitado y que conecta varias provincias.
Justamente este miércoles 14 de enero comenzaron formalmente los trabajos para la construcción de la rotonda en esa peligrosa intersección federal, a la altura localidad de Arrufó, “lo cual es un hecho histórico y fundamental para mejorar la seguridad vial en uno de los cruces más transitados y peligrosos del norte santafesino”.
En este punto hay que destacar la construcción de dos parques fotovoltaicos de 5 megavatios de potencia cada uno, ya listos para inaugurar y poder inyectar energía al sistema interconectado.
“Uno se ha construido en la ciudad de San Guillermo y otro en la localidad de Arrufó. Esto pone a la vanguardia a San Cristóbal. Además, tenemos por parte del ente nacional autorizado la construcción de otro parque fotovoltaico de 20 megavatios en la ciudad de Ceres”, remarcó Michlig en cuanto a la electricidad en localidades del departamento.
Un proyecto muy ambicioso es el de la Laguna La Verde en el distrito Huanqueros, en donde hay una gran expectativa para la temporada de verano, con ciento de visitantes de la región, y se proyectan mejores servicios y el desarrollo turístico.
La Verde es un lugar rodeado de naturaleza, tranquilidad y su laguna es la atracción principal. Está ubicada a 4 kilómetros de la localidad de Huanqueros y a 45 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal, la cabecera departamental.
“Trabajamos en la puesta en valor del lugar, me han confirmado que la comisión evaluadora de las ofertas presentadas en las licitaciones ya está a punto de adjudicarse".
"Está previsto la construcción de un azud nivelador para regular el agua y después obras que tienen que ver con una nueva costanera o un paseo, bajada de lancha, la construcción de un edificio para que funcione un bar-comedor, la colocación de una planta de ósmosis inversa, la construcción de una nueva planta campamentil y nueva iluminación para este lugar turístico que tenemos en el departamento”
“Tenemos que destacar la gran inversión que hemos tenido por parte del ministerio de Educación, con el Fondo de Atenciones de Necesidades Inmediatas ya se han intervenido casi 100 edificios escolares para mejorarlos, ya sea en la parte de los techos, en instalaciones eléctricas, en recambio de aberturas, en equipamientos y colocación de aires acondicionados".
"Otro tema importante es la construcción de nuevas aulas a través del Programa 1000 Aulas: ya tenemos 10 aulas inauguradas, hay 21 en ejecución, que se van a inaugurar en el comienzo del ciclo lectivo 2026, y van a quedar 11 en ejecución, lo que completaríamos 31 nuevas aulas en escuelas de 20 localidades del departamento”, enumeró el senador.
En cuanto a obras en materia educativa, en el 2025 se concretó la construcción de un jardín de infantes para la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de la ciudad de San Cristóbal.
En un tiempo comenzará la construcción del nuevo edificio para el Instituto Superior del Profesorado N° 26 de la ciudad de Ceres, lo que significa una inversión de más de 2 mil millones de pesos.
Durante el 2025, el gobierno provincial adquirió nuevas ambulancias, de la cuales el departamento San Cristóbal recibió 12 unidades 0KM y 13 ambulancias usadas en buen estado para la red de traslado del servicio 107, con un equipamiento de última tecnología.
Esas ambulancias fueron entregadas en efectores de salud de distintas localidades y también en la cabecera departamental. A esto se suma la obra de readecuación del hospital “Julio Villanueva” de San Cristóbal para instalar un tomógrafo por primera vez en la historia.
En cuanto a la fuerza policial, hasta el momento se entregaron 41 nuevos móviles policiales para las comisarías de la Unidad Regional XIII y en los próximos días llegarán 13 camionetas 0KM.
Si bien queda mucho trabajo por abordar en el departamento, el senador Michlig remarcó la construcción de viviendas en distintas ciudades y comunas.
“En este momento tenemos la construcción de 20 viviendas en la ciudad de Ceres, 10 viviendas en Hersilia y 24 viviendas en Suardi. También estamos a punto de retomar en abril la terminación de la obra que quedó abandonada por el gobierno nacional de 54 viviendas en San Cristóbal, venimos gestionando para que estas viviendas se puedan terminar que se van hacer con fondos provinciales”, precisó.
Los anhelos del senador Michlig pasan porque las obras mencionadas se concreten y que las obras adjudicadas comiencen a realizarse. Aseguró que hay muchos proyectos en carpeta para este 2026, como obras de gran magnitud, construcciones, repavimentación, mejoras y mantenimiento, a lo largo y ancho del departamento San Cristóbal.